Una vecina denuncia haber sido víctima de agresión física y pidió protección

“Estuve con él, durante un año, en Octubre nos distanciamos por dos meses, cuando el se lesiona la pierna me llamo porque solo no se las podía arreglar, está no fue ni la primera ni la tercera vez que me pega, lo cubri un montón de tiempo.

El 24 de diciembre comenzó a golpearme mientras yo dormía con una muleta que tengo marcada en todo el cuerpo, estuvo durante horas golpeándome y luego me encerró en la pieza llevándose mi celular, hasta que se le paso el efecto de las drogas que había consumido. Al otro día volvió a manipular toda la situación para que yo oculte los golpes y no diga nada.

En su casa me habían quedado cosas, cosas que eran MIAS, cuando fui a buscarlas me disparó con el aire comprimido en una de las piernas.”, describió en su cuenta de red social Facebook, Carina Almud, quien confirmo El Regional Digital haber sido agredida por quien era su pareja.

La victima exhibio en su cuenta imagenes de como quedo su cuerpo producto de los golpes. Almud detallo a este Portal que ante lo vivido además de realizar la denuncia en Comisaria de la Mujer (Policía Comunal no envió parte de prensa), también pidió una protección cautelar, impidiendo al agresor su acercamiento.

Por la feria judicial intervino el Juzgado de Paz Bragado, a cargo de la Dra . Laura Andrea Perez, quien dispuso la medida cautelar.

Ampliaremos con informe de Policia