Un transportista de hacienda fue “encerrado” en una villa, le sacan una vaquillona y la faenan en la calle

Las imágenes de un video son fuerte. Vecinos de la villa Ciudad Oculta cercano al Mercado de Liniers terminaron matando y faenando en la calle a un animal que le terminaron pidiendo a un transportista que “encerraron” tipo emboscada, cuando por un corte de calle debió tomar una calle alternativa y fue abordado donde en principio quisieron bajar del camión un animal bovino.

Se trata del Gustavo Villegas, conductor de un transporte de hacienda de la localidad de Arenaza, partido de Lincoln, quien relato que al venir por Piedrabuena para llegar al Mercado se encuentra que esta todo cortado, y «al consultar a un policia en patrullero del lugar, al hacer señas de luces por donde doblar al estar interrumpido, me indica que doble a la derecha y al doblar me di cuenta que estaba dentro de Ciudad Oculta, donde la gente me gritaba, me escupía y en un momento me quisieron bajar una vaquillona del chasis, y me baje inconsciente decidido a todo, fue cuando llego la policía. Logre meter el animal, cuando ya tenía medio cuerpo afuera», relato el transportista en un audio para AM Génesis de Capital Federal.

Villegas contó que «al intentar hacer marcha atrás me cerraban los espejos para que no retrocediera y me molesta y calienta mucho porque el policía no me advirtió esto», reconoció.

En esa situación según contó le pedían (peaje) una vaca, por lo que respondió que al ser responsable de la carga no podía hacer eso, fue así que el dueño del transporte lo autorizo, la bajaron y me fui, la pase muy fea no se lo deseo a nadie, describió.