Tras 25 años de trabajo Alberto Gallo Llorente se retira del gremialismo rural

Fue presidente en dos oportunidades, un fuerte trabajo como Delegado ante CARBAP y en la Cámara Arbitral de Cereales en representación de CRA. Se destacó siempre una férrea defensa por la producción agropecuaria y sus productores.

El productor agropecuario Alberto Gallo Llorente finalizo este jueves 3 su labor como integrante de Comisión Directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio y con ello su comunicación de finalizaba su labor como dirigente del gremialismo rural, tras 25 años de trabajo en el mismo.

La decisión no me fue fácil pero no fue improvisada, y hay dos motivos que animaron a decidirlo: uno que hace falta la renovación en una institución. Cuando una persona se instala y tiene mucha experiencia termina siendo un acto de egoísmo, creo que ya era un tiempo suficiente. Fueron 25 años donde fui tres presidente, represente a la rural como Delegado ante Carbap y el compromiso de trabajo continuo, subrayo en dialogo El Regional Digital. Gallo Llorente no olvido lo que le aporto el gremialismo: amigos.

En Carbap

Su labor como Delegado ante CARBAP no pasó inadvertido siempre fue defendió la decisión de Sociedad Rural de 9 de Julio ante la entidad de segundo grado. Pero también estuvo en el frente cuando CARBAP así lo requirió.

En su análisis, Gallo Llorente dijo “hoy CARBAP no lo ve en su mejor momento, tuvo momentos de mucho más brillo, pero será cuestión que se incorpore gente y alentó que desde la Zona 1 de CARBAP (el oeste bonaerense), tome mayor protagonismo.

Otra labor que llevo adelante, Alberto Gallo Llorente fue su labor como representante por el lado de los productores agropecuarios ante la Cámara Arbitral de Cereales, de la que estuvo 6 años como titular, y subrayo que “me permitió aprender mucho, en especial en el contacto con Abitrigo (Brasil) y el trigo francés”.

Su ingreso al trabajo gremial

En otro tramo del dialogo, Gallo Llorente recordó que “mi acercamiento a Sociedad Rural de 9 de Julio fue en el año 1995, en la Comisión de Lechería, invitado por el Med. Vet. Carlos Cappelletti, y un tiempo después alentado por Juan Bautista Verges me sumo a Comisión Directiva de la Rural, informo.

El gremialismo es una lucha permanente

También el productor rural reflexiono sobre el trabajo gremial agropecuario y los resultados, donde apunto que muchas veces la gente es ingrata, cuando te dicen y uds. que hacen, y a veces se logra más frenando cosas que no salgan, que logrando mejores. El ejemplo típico es la Tasa Vial, grafico.

Al tiempo que puntualizo y alentó que la tarea gremial agropecuaria es muy importante tanto a nivel municipal como provincial y nacional.

Desde Sociedad Rural de 9 de Julio subrayaron agradecimiento al trabajo hecho por Alberto Gallo Llorente y que el compromiso de la consulta, ante la experiencia adquirida por el ex presidente de La Rural.