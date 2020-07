Tensión en Henderson por la confirmación de otros tres casos y más de 500 vecinos en cuarentena

Asciende a 11 el número de casos positivos de coronavirus en Henderson, según informó oficialmente la Municipalidad de Hipólito Irigoyen.

Tres de los casos fueron confirmados en las últimas horas, los que se suman a los ocho casos del día sábado.

En la ciudad cabecera del partido se viven momento de nerviosismo con acusaciones entre vecinos por supuestas conductas irresponsables que habrían originado la actual situación.

De hecho, el propio intendente Ignacio Pugnaloni, descargó su bronca días atrás en una nota concedida a Radio Provincia de La Plata, aunque en las últimas horas se mostró más cauto en sus declaraciones.

Según el portal Hendersonline el mandatario “Esta vez (última nota) no elevó la voz; no cargó las tintas contra nadie; no enfatizó, repitió ni mencionó la palabra “irresponsables”, y tampoco empleó el vocablo “previa”. Destacó que hay que enfocarse en el problema, que es el coronavirus, tratar de recuperar a las personas que dieron positivo y de que no se distribuya el virus en nuestro pueblo. Además se refirió al acondicionamiento de lugares extrahospitalarios y resaltó el apoyo de Provincia y Nación”.

Fuente: Infobis