Telefonía, TV e Internet: Denuncian un “olvido” del ENACOM en no publicar la Resolución que congela aumentos en la pandemia covid-19

“Obviamente ustedes podrán observar que lejos de congelar los valores, los proveedores han seguido aumentando el valor de sus servicios y el ENACOM , estimamos que, en un olvido involuntario, no publicó la Resolución correspondiente en el Boletín Oficial de la República Argentina que pondría fin a los aumentos inescrupulosos realizados por los prestadores de estos servicios que caen bajo la auditoría y control del organismo que ustedes dirigen”, refiere la nota que la Union de Consumidores, Deuco envió al ENACOM y donde denuncian aumentos de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV por cable como satelital.

En la carta la asociación de consumidores remarca, “Numerosas familias, Señores Presidente y Vicepresidente del ENACOM, se encuentran acosadas, intimidadas, angustiadas porque ante el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO no tienen como comunicarse con sus familiares, amigos, vecinos parientes, etc.; ídem los adultos mayores que necesitan comunicarse con sus médicos por enfermedades preexistentes, con las farmacias, con sus obras sociales, la gente en general no logra relacionarse con sus trabajos, no pueden realizar tareas de teletrabajo, sus hijos e hijas no logran tener contacto con sus plataformas escolares y sumados a todos ellos, los docentes, para poder seguir con el ritmo escolar que ya, y obviamente, ante la pandemia del Covid 19, no pueden realizar en forma continua y sistemática, que decir de los profesores y profesoras que deben realizar planificaciones y enviar tareas y trabajos prácticos a sus estudiares, que decir de las personas con discapacidad que necesitan de una computadora con conexión a internet para la estimulación del habla, la vista, la lectura o simplemente los juegos. Creemos que tan solo si tuvieran en cuenta el bienestar superior del niño, niña y adolescente, derechos de la tercera edad y personas con discapacidades, no pensarían más y tomarían cartas en el asunto para frenar este abuso y falta de solidaridad social de las empresas proveedoras”.

La falta del dictado de esta Resolución por los canales formales necesarios (B.O.R.A.) no sólo no se vio mejorada en esta situación grave de incomunicación, sino que al revés, se agravó con creces al generar y permitirse la emisión de facturas con abultados incrementos sistemáticos.

Esto crea un riesgo grave a la salud psicofísica de las personas mayores, con discapacidad, de bajos recursos, docentes, profesores, escolares, estudiantes, teletrabajadores que necesitan de cierto plazo de estabilidad económica-financiera (los pocos que pueden) para sobrevivir en esta pandemia.

Estos proveedores de servicios han desconocido el enorme esfuerzo que la población, y todos los representantes del gobierno de la nación, provincias y municipios, están teniendo en esta emergencia.

Por todo esto, la Comisión de Usuarios les solicita que en forma urgente adopte las siguientes medidas:

1) La nulidad de los incrementos realizados por todos proveedores prestadores de servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2) Retrotraer los valores de tarifas y precios al 1 de febrero de 2020.

3) No permitir que los proveedores, como consecuencia del congelamiento de precios, nos quiten los beneficios otorgados tomándose éstos como un derecho pactado y adquirido.

4) Congelar por 180 días a partir del 1 de febrero de 2020 los precios y tarifas de todos los proveedores de servicios de tecnologías de la información y comunicación para personas humanas y PYMES para los servicios mencionados en el epígrafe.

5) Realizar la devolución de los aumentos a los usuarios en la primera factura emitida luego de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina

6) Aplicar las sanciones que correspondan en aras de la protección de los consumidores (derecho especialmente protegido por el artículo 42 de la CN)

y de todos los argentinos y argentinas y que esta actuación, sea especialmente tenida en cuenta, a la hora del dictado de otras medidas, y de repartir equitativamente las cargas entre los distintos actores sociales.

No recibimos respuesta a nuestro pedido, pero con gran alegría pudimos ver en la pagina web de ENACOM la Resolución N° 2248 donde nos informaban que las prestadoras de telefonía habían acordado congelar los aumentos. De esta misma

noticia se hicieron eco varios medios radiales, televisivos y gráficos.

