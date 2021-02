TC200: A pesar de un adverso fin de semana, Tomas Cingolani es gran protagonista de la categoría

El decimoprimer capítulo del año es historia para el TC2000. La categoría disputó en el circuito 8 del autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires la anteúltima fecha de su temporada 2020. El piloto de 9 de Julio tuvo un resultado regular a bordo del Renault Fluence que prepara el Ambrogio Racing: clasificó sexto, subió al podio en el Sprint pero no pudo redondear la final por un incidente ajeno que lo complicó.

En el inicio de la actividad -el día viernes- Cingolani se ubicó en el segundo lugar de la tanda de entrenamientos, a pesar de tener 80 kg de lastre en su auto. En la clasificación quedó sexto, delante de todos sus rivales directos del campeonato.

Tomás largó tercero en el Sprint disputado horas más tarde, detrás de Exequiel Bastidas y Matías Cravero. El nuevejuliense mostró un gran potencial e intentó pasar a Bastidas durante toda la competencia, que había perdido la punta en manos de Cravero en la largada. Al cabo de 14 vueltas, Tomi cruzó la bandera a cuadros en el último escalón del podio.

En la final Cingolani largó desde la tercera fila. En la primera curva después de la largada, Tomás eligió el radio externo para doblar. Delante de él se ubicaban Eugenio Provens y Marcos Bobbio. Este último dobló más abierto e impactó sobre Provens, quien a su vez perjudicó al nuevejuliense, que venía soldado detrás, y los tres se fueron de pista. Con daños visibles en la trompa de su Renault Fluence, Tomi quedó último y sólo pudo avanzar un par de posiciones debido a los serios daños ocasionados por el golpe. Tras 23 giros al trazado porteño, cruzó la meta en el 13° puesto, fuera de la zona puntuable.

«Teníamos un gran potencial para la final pero lamentablemente me vi involucrado en un incidente que me hizo perder mucho terreno y se me rompió mucho el auto. Perdimos muchos puntos para el campeonato pero igualmente seguimos en carrera. Hay que ir por todo en la última fecha porque como consecuencia de este fin de semana vamos a descargar kilos, y eso para el circuito 6 va a ser fundamental», dijo Cingolani.

Con estos resultados y los descartes aplicados, Cingolani se ubica segundo en el campeonato con 240 puntos, a 14 de Exequiel Bastidas, que es el nuevo líder con 254. El resto de los pilotos que pelearán por el campeonato el próximo fin de semana en Buenos Aires son Matías Cravero (238), Facundo Marques (225) y Rodrigo Aramendia (215). Cabe resaltar que la fecha entrega 46 puntos como máximo