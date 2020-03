Subas para soja y trigo: se recupera China y el mercado espera cifras claves

El precio de la soja en Chicago sube más de US$ 3 la tonelada, alcanzando los US$ 327. Por otro lado, el trigo sube US$ 2 y cotiza en US$ 211.

Se ajustan los stocks de soja en China y los operadores ven este factor como alcista, ya que se combina con los problemas logísticos en Sudamérica en medio de los brotes de coronavirus. En este sentido, también hay subas para la harina y el aceite de la oleaginosa.

La Bolsa de Comercio de Rosario destacó el viernes que algunos indicadores comienzan a mostrar una tendencia a la normalización de las actividades en China, con el número diario de nuevos infectados por el virus cayendo notablemente, luego de los aislamientos draconianos impuestos por su gobierno.

El trigo avanza frente a la restricción de exportaciones que implementaría Rusia y frente a una mayor perspectiva de demanda global. El consumo de alimentos se podría trasladar de suministros más caros y de calidad hacia los «básicos», en donde entran los cereales como el trigo y el arroz. Otro factor alcista para el trigo es la compra especulativa de molinos en el mundo, que buscan abastecer su demanda en medio del temor que genera el Covid-19. Por otro lado, el maíz no logra acompañar la tendencia positiva y cae US$ 0,4 a US$ 135. A contramano del trigo, para el cereal estrella estadounidense los operadores anticipan una menor demanda por la fuerte caída del petróleo y la menor competencia del etanol.

Datos claves