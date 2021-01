Se reabre el Parque Gral. San Martin solo para actividad física

El Director General de Espacios Verdes y Control de Plagas de la Municipalidad de 9 de Julio, Ing. Juan Miguel Valenti informó en el día de hoy que el Parque General San Martín reabre solo para caminar, correr o andar en bicicleta y que no se podrá realizar ninguna actividad que tenga interacción con la laguna.

“Las lluvias de los últimos días ayudaron a que se disuelvan las cianobacterias, -lo que no implica que no sigan estando en el agua- por lo que se tomó la decisión de abrir el Parque solo para actividades deportivas o recreativas como caminar o correr, no así para actividades que impliquen interactuar con la laguna, como la pesca y fundamentalmente respetando las medidas impuestas por el protocolo que prohíben la permanencia en los espacios de juegos”, detalló el funcionario.

En ese sentido, el Director de Espacios Verdes señaló que “es una medida de precaución hasta que se desarrolle una estrategia que estamos analizando junto al Centro de Investigaciones de la Universidad de La Plata, para no depender de las lluvias”.

Valenti indicó que una posibilidad es ampliar el volumen de agua que re circula a través de la bomba, aumentando su caudal: “La otra opción es desarrollar humedales que permitan filtrar artificialmente el agua de la laguna, para lo cual es necesario realizar un análisis del piso de la laguna”, explicó el funcionario.

Asimismo, Valenti confirmó que el cerco perimetral comenzará a realizarse en los próximos días sobre la Avenida Mitre, en forma similar a los paseos de La Trocha y el Vía Crucis.