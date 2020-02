Se presentó en sociedad el frente de las listas Celeste/Azul. Que dijeron sus integrantes

En la noche de este viernes 14 en sede del predio deportivo de UOM 9 de Julio se presentó ante la prensa, integrantes de la Lista Celeste/Azul que el último jueves 13 realizo su presentación ante la Junta Electoral de la CEyS Mariano Moreno, y asi competir en elecciones de Delegados Distritales de la entidad cooperativa, el próximo domingo 15 de marzo.

La Lista que tal como informo El Regional Digital la integran entre ellos el ex intendente Walter Battistella y los ex concejales Alberto Capriroli y Eduardo Moscato, el ex presidente del Partido Justicialista entre otros.

Ante la prensa hablaron Alberto Capriroli (Azul), Carlos Sampaolesi (Celeste), Walter Battistella (Celeste), Hernán Sanchez (Celeste) y Omar Malondra, este último dejo aclaraciones sobre la investigación judicial que hay sobre tres ex integrantes del Consejo de Administración de la CEyS. Que dijeron en la conferencia de prensa.