Se conocen los clasificados del Triatlon en Atlético en 9 de Julio

Se completo el pasado domingo 26 la segunda fecha del Triatlón de esta temporada que realiza anualmente Club Atlético 9 de Julio, que cuenta con un lugar en la extensa agenda de esta actividad, que siempre convoca a gran cantidad de atletas de la zona.

Desde la entidad de avenida Mitre informaron que se conto con inscriptos en las categorías: Kids, Individual y por Equipos, que se disputó, en natación, con 33 mts. en la pileta del Club, 20 kms., en bicicleta, con una vuelta a un circuito trazado en la zona del Club; y los 5 kms. en atletismo, con dos vueltas al Parque. La organización estuvo bajo la coordinación del atleta Edgardo Beraza.

Clasificación.

En Individual, caballeros, en los cinco primeros lugares de la general, 1° Quique Gómez, 1 hora y 03′; 2° Juan M. Vanina, 1,04 hs; 3° Luciano Alcalá 1,05 hs; 4° Marcos Arauz, 1,07 hs; y 5° Walter Campos, 1,08 hs.

Por categorías, hasta 18 años, 1° Bautista Villa; de 20 a 29 años, 1° Damián Lobito; 2° Juan Corona; de 30 a 39 años, 1° Marcos Arauz, 2° Andrés Maldonado; de 40 a 49 años, 1° Quique Gómez, 2° Juan M. Vanina; de 50 a 59 años, 1° Germán Bucero.

En damas, en la general, 1ª Alfonsina Ascani, 1,11 hs; 2ª Flor Depaoli 1,16 hs; 3ª Patricia Benítez, 1,23 hs; 4ª Lucía Constantino 1,29 hs; y 5ª Josef Palavecico, 1,30 hs.

En las categorías, de 30 a 39 años 1ª Flor Depaoli; 2ª Patricia Benítez; de 40 a 49, 1ª Alfonsina Ascani; 2ª Mónica Nicastro; de 50 a 59, 1ª Roxana Fregapane.

Y en el Triatlón por equipos, Masculino «A»: 1° L. Martínez, L. Pérez y A. Pérez; 2° A. Pastori, F. Raineri y G. Fileccia;

En categoría «B», 1° E. Taberner, M. Santillán y F. Ledesma; 2° J. Vargas, F. Escalada y S. Vázquez; 3° P. Schneiter, A. Tempo y M. Pensa; en la «C», 1° A. Gómez, S. Barrera y W. Esteban; 2°, A. Alvarez, R. Arce y J. Arce; 3°, P. Schneiter, R, Ferrari y P. Ferrari; y en la «D», 1° C. Fage, A. Silvera y S. Ramos.

En Femenino, 1° S. Panelo, A. Guillamond y L. Andrerani; 2° L. Bazterra, R. Ríos y C. Beraza; 3° C. Cabrera, M. Hernández y M. Hernández.

Finalmente en Mixtos «A»,1°, S. Panelo, G. Micheloud y G. Andreoni, 2° C. Bianchi, C. Arauz y F. Albo; en la categoría «B», 1° F. Bazterra, M. Lacanal y G. Toledo; 2° A. Beraza, F. Alvarez y M. Beraza; 3° M. Gentile, F. Gentile y M. Maldonado; en la «C», 1° R. Bazterra, M. Lacanal y G. Luchessi; 2° M. Sánchez, M. Sánchez y C. Ramíez; 3° R. Bazterra, J. Maccaroni y R. Sendoya; en la «D» S. Perroud, J. Testa y S. Perroud.