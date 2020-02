Regular estado se observa en caminos rurales de 9 de julio  

En los últimos días varios productores en especial cercanos a El Tejar, Fauzon, La Niña y Corbett han manifestado que el estado de los caminos rurales no es el mejor, ya que se convierten, en algunos casos, en intransitables, en especial aquellos que llevan a explotaciones tamberas, incluso dos vías de los denominados “caminos primarios” como lo son el “Camino Real a La Niña y el “Camino Fantasma”, se encuentran muy deteriorados, y el transitar en una pick up por ejemplo no se puede pasar una velocidad de 30/40 km por hora, ya que podría sufrirse una ruptura del vehículo o causarse un accidente.

Desde el Regional Digital en la jornada de este martes se recorrió algunos de ellos, los denominados secundarios o terciarios prácticamente no están teniendo mantenimiento, profundas huellas, algunos son muy angostos, por lo que dos vehículos no pasan.

Jorge Cerdeira, productor rural en cercanías de La Niña refirió que hace rato no ve pasar una maquina vial por el camino frente y en el lateral de su campo, las huellas que deja el transporte de leche son evidentes del deterioro que hay.

Desde el denominado Camino del “Pajarito”, productores rurales expresaron su malestar enviando imágenes del estado del mismo, desde zona de El Tejar, un productor conto que en enero se había arreglado, pero la última lluvia, volvió a romperse y se hace difícil transitar. Al año pasan cuatro veces dijo el productor, cuyo establecimiento está a 6 kms. de El Tejar.

Por su parte, Susana una productora rural cuyo establecimiento esta en Paraje Las Piedras, entre Facundo Quiroga y La Niña, dijo haber reclamado esta semana al Secretario de Obras Publicas por el estado de la red vial, e invito al funcionario a recorre los caminos, aseguro en dialogo con El Regional Digital.

Cosecha gruesa a las puertas

En un mes habrá de comenzar la cosecha gruesa en el distrito y el tránsito de equipos de cosechas y camiones será incesante en la red vial rural, por lo que se requiere una reparación urgente, antes del inicio de la misma.