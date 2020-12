Récord: en 10 meses Argentina exportó 34,5 millones de toneladas de maíz

La Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) destacó que las exportaciones de maíz son récord en los primeros diez meses del año.

«Las exportaciones de maíz durante los primeros diez meses del 2020 fueron récord con 34,5 millones de toneladas comercializadas», señala el relevamiento del Departamento de Economía de la BCCBA. Esto implica, no sólo un incremento del 10% en comparación al mismo período del año anterior, sino también un crecimiento de las ventas que se mantiene en carrera desde el año 2017.

Por su parte, el valor de las exportaciones ha sido el más elevado en los últimos diez años, alcanzando los US$ 5.566 millones en el acumulado hasta octubre. Este valor se ubica US$ 414 millones por encima del valor observado en el mismo período de 2019, significando un crecimiento del 8%.

Por otro lado, el precio promedio del cereal durante los primeros diez meses de 2020 fue de US$ 162 la tonelada, el valor más bajo de los últimos trece años, decreciendo 2% con relación al 2019 y US$ 8 por debajo del promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, en los últimos meses, el precio del cereal se ha recuperado, pasando de US$ 154/tn en julio de 2020 a US$ 171/tn en octubre de 2020.

Con respecto a los destinos del maíz, Vietnam sigue ocupando el puesto principal en las ventas de maíz argentino, representando el 22% de lo comercializado durante los primeros diez meses del año. Lo siguen en importancia Egipto y Argelia, con un 10% y 9% de la participación sobre el total de exportaciones.

La Bolsa de Cereales cordobesa detalla que durante los primeros diez meses de 2020, las exportaciones argentinas alcanzaron los US$ 46.556 millones, lo que representa una caída del 14% respecto al mismo período del año anterior