Recalculando: 9 de Julio no tendrá la vuelta a clases la próxima semana

Tras lo informado en la ultima semana por autoridades educativas de 9 de Julio que indicaban, el distrito era uno de los 24 partidos bonaerenses donde de manera presencial se reiniciaba la vuelta a clases para aquellos alumnos con los que no se tuvo vinculación alguna en estos meses, en la jornada de ayer miércoles la Inspectora Jefa Distrital en Educación, Prof. Leonor Capriroli, explico a El Regional Digital “hoy nos informaron que con el nuevo análisis epidemiológico en 9 de Julio, ya que estamos en un semáforo color amarillo volvemos a riesgo medio, en vez de bajo, por lo tanto por ahora y hasta que no eso no cambie, no podemos volver a la presencialidad como estaba previsto para el 26 de octubre, subrayo.

A su vez indico que si se sigue trabajando como lo vienen haciendo hasta el momento en medio de esta pandemia, desde la virtualidad cumpliendo con el ciclo lectivo 2020.

También Capriroli informo que si se va a desarrollar con el programa ATR, de acompañamiento a las trayectorias y vinculación que son los que iban a comenzar en esta presencialidad que se había informado, esperamos que cambie la situación sanitaria a riesgo bajo para reiniciar, apunto Capriroli en dialogo con El Regional Digital.