Que percepción tiene el campo de AF, CFK, la situación económica, dirigencia rural y el CAA

Entre el 20 y el 25 de octubre, 559 responsables de establecimientos agropecuarios pequeños, medianos y grandes respondieron una encuesta realizada por la plataforma Amplificagro para conocer la percepción que tienen de la situación económica argentina.

El sondeo permitió desnudar algunas opiniones en clave política: por ejemplo, en el campo ven un liderazgo débil de Alberto Fernández y mucha incidencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández.

En paralelo, también tienen desconfianza y desconocimiento de las propuestas del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y ven a la Mesa de Enlace más desunida que lo que estaba en 2008.

El relevamiento incluyó a empresas de todos los rubros (agricultura extensiva e intensiva, ganadería de carne y de leche, cultivos regionales, servicios y otros) y de todo el país, aunque el 82 por ciento de las respuestas son de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Como ven a la economía, gobierno y dirigencia rural

El 95 por ciento de las empresas agropecuarias tiene una evaluación negativa del presente del país, y el 75 por ciento considera que esta situación incluso empeorará dentro de un año.

Sin embargo, pese a que el 53 por ciento de los productores asegura que está peor que hace un año, y que dentro de 12 meses el 87 por ciento cree que estará igual o peor; el 52,3 por ciento tiene una valoración positiva de su presente productivo particular.

En el capítulo de presión impositiva, los encuestados describieron que dentro de sus demandas en el podio están el “Impuesto al cheque”, “Ingresos Brutos” y “Derechos de Exportación”, y por el lado de los impuestos menos justos, ampliamente votaron por las retenciones al complejo agropecuario

En este sentido ara el 88,4 por ciento de los encuestados, la reducción de alícuotas que implementó el Gobierno para el complejo sojero fue insuficiente. Además, el 69,8 por ciento se manifestó en contra de la posibilidad de retomar la idea de retenciones móviles.

Devaluación. El 91,4 por ciento estima probable una devaluación que ocurriría en los próximos dos a tres meses.

Gobierno

La opinión en el campo sobre el Presidente no es positiva: el 96,8 por ciento observa un liderazgo del mandatario entre «débil» (44,1 por ciento) y «muy débil» (52,7 por ciento).

Al ser consultados sobre Cristina Fernández. En el agro creen que la vicepresidenta tiene una alta incidencia en las decisiones de Gobierno (91,3 por ciento opina así). Incluso el 78,3 por ciento observa mucha participación en las políticas relacionadas al sector.

Diálogo

El 67 por ciento de los consultados afirma que la relación del campo con el gobierno es negativa. Un 30,2 por ciento la califica como «regular». En este contexto, 91,1 por ciento ve poco o nada probable una recomposición del diálogo con Cristina Fernández, después de los desencuentros que hubo en 2008 por la resolución 125. No obstante, el 63,8 por ciento dijo que le interesaría acercarse al Gobierno de alguna manera.

Consejo Agroindustrial

El espacio Consejo Agro Industrial Argentino (CAA) conformado por 57 cámaras que busca aunar a la cadena agroindustrial argentina todavía no logra generar confianza: el 26,4 por ciento tiene una opinión negativa; el 31,5 por ciento, regular; y el 16,9 por ciento, positiva; con un amplio 25,3 por ciento que dijo no saber o no quiso contestar.

Un problema es que el 60,6 por ciento desconoce cuáles son los lineamientos generales de la propuesta agroexportadora que el CAA ha elevado al Gobierno. Y de los que sí han analizado esta iniciativa, el 44,8 por ciento se siente poco o nada representado por la misma.

Mesa de Enlace

En paralelo, 46,6 por ciento de los productores afirma no se sentirse representado por las entidades gremiales. Un punto sobre el que no hay acuerdo dentro del sector es sobre la relación entre las diferentes asociaciones que forman parte de la Mesa de Enlace: 35,1 por ciento ve una relación buena, 45,6 por ciento regula, y 13 por ciento mala. Sin embargo, en lo que sí hay concordancia es en que el 70,4 por ciento observa una Mesa más desunida que en tiempos de la resolución 125.

