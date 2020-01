Que dijo un tambero de 9 de Julio ante la opinión de Alberto Fernández, que el tambo no tiene insumos en dólares

Tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández en la última semana en declaraciones periodísticas al referirse que la producción de leche, no tiene insumos en dolares, la respuesta no se hizo esperar, en especial en la red social twitter, pero también surgieron las declaraciones periodísticas, como fue el caso del productor tambero de 9 de Julio, Alberto Gallo Llorente, quien sostuvo que “cayó mal en el sector porque muestra no conoce la actividad, y habla de una lechería de hace 50 años, y hoy su alimentación es distinta, sostuvo.

El productor agropecuario en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, recordó que un informe de AACREA, el 70% de los costos de un tambo en Argentina están atados a la cotización del dólar, y explico que la alimentación (maíz, soja, afrechillo y trigo) en la vaca de tambo, es un producto exportable. También las pasturas que se siembra, se liga con el valor de la divisa norteamericana, mientras que los fertilizantes y maquinarias e insumos tecnológicos son importados.

No obstante Alberto Gallo Llorente puso énfasis en que a casi un mes de gobierno, nos gustaría saber quién es el Secretario de Lechería, ya que no tenemos las entidades agropecuarias un interlocutor del gobierno argentino, para abordar estos temas, continuar con la Mesa de Leche; y hoy ni siquiera se maneja un nombre, al tiempo que recordó que hoy en el país se produce la misma cantidad de leche que hace 15 años, lamento.

Precios

Finalmente, Gallo Llorente se refirió a los costos y precios en tranquera de tambo, y grafico que se está en una etapa de igualdad. A su vez es la época del año que se consume lo que se gastó el año pasado, con el fin de reservas y el inicio de la campaña que se dará en unos 20 días, a lo que se suma la siembra de pasturas y verdeos. En si no estamos desembolsando mucho dinero, pero si lo será en febrero próximo.

En cuanto a la confección de silo realizado por un contratista, estimo que costara entre 20 y 22 mil pesos /hectárea, y si bien es un desembolso importante, pero es nuestro seguro para todo el año, afirmo.