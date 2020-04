Policía: Un detenido por violencia de género y transmiten tranquilidad sobre detenidos en Sub Comisaria Dudignac

A pesar de que algunos vecinos quisieron romper la cuarentena con algunas fiestas privadas, las que fueron según la Policía Comunal desalentadas, el fin de semana no tuvo mayores complicaciones para los efectivos de policía 9 de Julio.

Según el Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho, Jefe de Policia 9 de Julio informo que el operativo para que se cumpla la distancia correspondiente en los bancos los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5, fue satisfactorio, y recordó que se contó con la colaboración de entidades como Bomberos, personal de Transito, Cepril, Defensa Civil, para brindar la mayor seguridad posible.



En cuanto al cumplimiento de la cuarentena, dijo que en 9 de Julio ya se llevan infraccionados mas de 150 vecinos de todo el partido de 9 de Julio, que deberán luego dar respuesta a un Juez Federal, ya que es un delito de índole de esas caracteristicas, y aseguro que se esta monitoreando a cada notificados. Siendo los que mas infrigen la medida, personas de 18 a 25 años.

En tanto que en horas de la noche del pasado viernes un hombre fue detenido cuando violo el perímetro impuesto por la justicia, por un delito de violencia de género, por lo que tras ser detenido, compareció el sábado en la mañana ante la fiscalía en curso de Mercedes, quien decidió que quedara aprehendido por desobediencia ya que hay varias causas en su contra por este hecho. El hombre cumple detención en la Sub Comisaria Dudignac.



Aislamiento en Sub Comisaria Dudignac

En otro orden el numerario fue consultado por el protocolo de aislamiento que se cumple para con las personas detenidas en Sub Comisaria Dudignac, sobre lo que refirió hay 10 personas en condición de detención de distintos juzgados, y tras el decreto del DNU presidencial se habló con estas personas para cumplir con la higiene y aislamiento y no reciben visitas, para lo cual si se comunican con sus familiares mediantes otros medios de comunicación, informo y aseguro que los detenidos están bien.