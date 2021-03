Patricios: Policía investiga una agresión y posible robo a una abuela de 93 años

«Así termino mi abuela Elsa! Una mujer de 93 años que vive en Patricios, espero que después de esto tomemos conciencia y que se encuentre al agresor. A mediado de la tarde la tomaron por sorpresa dentro de su domicilio donde la tiraron en el piso, le pusieron trapos en la boca y le pegaron piñas y patadas para que no grite, dejándola inconciente. Esta mujer vivió toda su vida en Patricios, conoce cada rincón del pueblo, espero que se haga algo y que no termine esto en la nada. El atacante está viviendo en mencionado lugar. Gente querida esto no nos puede estar pasando, no puede terminar una mujer su vida de esta manera, y para que? Para una jubilación? Por favor que esto no quede acá y que se haga algo«, pide uno de sus nietos, Diego Ordoñez en su cuenta de facebook.



En tanto pudo saber que el hecho se habría producido en la tarde de ayer lunes 8, cuando alguien encontró a la abuela Elsa y rápidamente se dio aviso al Delegado de la localidad, quien dio aviso a Policía Comunal tomando intervención en el caso.

La vecina que vive sola fue trasladada a un centro medico de la ciudad de 9 de Julio para su atención y contó al Servicio Local con dolor que alguien había ingresado a la casa y que la agredió. Ya trabaja en la investigación la Ayudantia de Fiscal 9 de Julio, si tambien se produjo robo alguno en la propiedad.