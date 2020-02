Merlo: «Necesitamos recibir los reclamos para poder actuar sobre ciertos caminos»

Tras las expresiones de varios productores rurales del partido de 9 de Julio en cuanto al estado de la red vial rural del distrito, el Secretario de Obras Publicas de Municipalidad de 9 de Julio, Enrique Merlo, dejo sus apreciaciones al respecto, donde puntualizo que es cierto los caminos no están en las condiciones que deseamos, pero no es por una cuestión ni siquiera nuestra son cuestiones climáticas, que hace no podamos tenerlos en las condiciones que queremos, señalo.

Merlo, también productor rural, expreso que desde su área se pone el máximo esfuerzo y nunca se hace faltar nada al área rural para el mantenimiento de caminos. Mariano (Barroso), siempre nos dice que invertimos casi la totalidad de lo que se recauda en la tasa de red vial.

En este sentido dijo que los trabajos que se estaban haciendo en distintos puntos del partido se los debió parar salir a reparar lo que nos destruyó la última lluvia. También dijo que se nos cuestiona el pasto que hay en los caminos y delineo que cualquier productor mira como el verano viene muy llovedor, por lo que es normal con condiciones así, la presencia de pastos, justifico.

Para dar respuesta a un buen estado de los caminos rurales, Merlo sostuvo que cuentan con 12 máquinas entre motoniveladoras y de arrastre, y que si bien suelen romperse, pero siempre hay máquinas, defendió.

Carlos María Naon

Cabe destacar que uno de los puntos de críticas fue la que señalo un productor en zona de Carlos Maria Naon, por lo que Enrique Merlo sostuvo que allí se cuenta con cuatro caminos; y alguno de ellos siempre está en condiciones para poder transitar. Se nos critica porque hay pasto arriba de los caminos, pero creemos que le da estructura al camino, argumento. Y resalto que en Naon se trabaja mucho, y adelanto que en próximos días se trabajara sobre un canal de unos mil metros

Sobre las críticas del productor naoense, delineo que el mismo fue encargado del área de red vial rural en la gestión del ex intendente Battistella y luego en nuestra gestión municipal, y criticar es muy fácil, pero hay que ser concreto, sostuvo.

Esperamos reclamos en nuestras oficinas

En cuanto al estado otros caminos rurales, Merlo puntualizo que necesitamos recibir los reclamos para poder actuar sobre ciertos caminos, o también informarle al productor si hay cierta problemática sobre el mismo. Somos abiertos en esto y no nos molesta, dijo y agrego, mientras que si se hace por otra vía (medio de comunicación), no tiene mucho sentido, deben hacerlo en el lugar que corresponde, critico.