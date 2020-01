Mauricio Vivani: “Es muy difícil cuando se gobierna con ideología”

El no tratamiento de la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, presentada por el Gobernador Axel Kicillof el martes 24 de diciembre último en la legislatura bonaerense y que no fue tratada en el Senado al no contarse con el quórum, el cual no fue dado por los legisladores de “Junto por el Cambio”, el pasado viernes 27 y que genero fuertes cuestionamientos por parte del propio Kicillof, a senadores “vidalistas”.

Al respecto el Diputado provincial por “Juntos por el Cambio”, Mauricio Vivani brindo explicaciones sobre la decisión tomada e informo que desde el espacio se presentó una serie de modificaciones al paquete de leyes para que sean evaluadas por el Gobernador con el objetivo de ser aprobadas, lo que no prospero, indico.

Según Vivani el proyecto del ejecutivo provincial ingreso un día feriado y fue girado por nuestro bloque por whatsapp, lo que no deja de ser una informalidad, y se pudo ver individualmente el miércoles 25 y la primera reunión de Bloque recién fue el día jueves 26, para que se trate en sesión al medio día; y aclaro que es mentira que María Eugenia Vidal haya acordado con Kicillof, aprobar el paquete de leyes “por un par de cargos”, no es así, ya que los cargos que estaban para aprobarse ese día, se les otorga a la oposición, en este caso a Juntos por el Cambio”, aseguro, y agrego querían embarrar la cancha, porque lo que no querían decir que es un impuestazo”, apunto el legislador de la cuarta sección electoral.

Vivani evaluó en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, que se quiere aumentar por la inflación del 2019, cuando nos están diciendo que en el 2020 la inflación no es más que el 38/40%, y quieren ajustar un IIR en un 75%, y así varias cosas que no se dijeron, como la duplicación de una Tasa portuaria, o en el sector farmacéutico se duplica el ingreso bruto, lo que implica en el aumento de medicamentos, cuestiono en declaraciones periodísticas.

Ante este panorama Vivani esgrimió que no conocen la provincia, donde se piensan que la misma es un ministerio, y esto no es así, ya que hay tres poderes que hay que obedecer y cumplir, y en nuestro caso como oposición vamos hacer cumplir las leyes, si dando gobernabilidad a Axel Kicillof.

Cabe destacar que hoy jueves 2, el Gobernador Kicillof reunirá a los Intendentes de Junto por el Cambio a quienes buscara convencer y negociar para la aprobación de la ley Impositiva, la que se buscara aprobar el próximo martes 7 de enero.

En otro parrafo, Vivani denuncio que este gobierno que recién inicia, ya juega de una manera muy tramposa, donde intentaron aprobar por diputados el pasado viernes 27 en horas de la noche, pero tampoco contaron con los diputados propios, ya que todos nos habíamos ido de la Ciudad de La Plata, informo.

En su análisis, Vivani asegura que «es muy difícil trabajar sin respeto, sin dialogo y con prepotencia por la TV, por lo que costara avanzar y nada será fácil», evaluo.

Finalmente Vivani subrayo que “esto se trabó todo porque ellos lo han llevado al terreno ideológico, al decir sobre el tratamiento del Impuesto Inmobiliario Rural, que el 75% es solo para unos 200 campesinos, cuando en realidad es mentira, ya que afecta al Inmobiliario Urbano también, y en realidad son 2.500.000 bonaerenses, ya que la ley menciona de aquellas partidas rurales que sean de más de 2.000 hectáreas o a partir de un valor de 3.000.000 de pesos, y en esto son más partidas de las 200 que ellos asegura, y en el Inmobiliario Urbano, son más de un 1.000.000 de ciudadanos que de aprobarse pagaran un 75% de aumento”, aclaro Vivani, y agrego “es muy difícil cuando se gobierna con ideología, y te dicen que ellos defienden a pobres y nosotros a ricos”.