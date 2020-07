Matías Losinno: “Las pruebas le dieron un vuelco a la causa”

En los últimos días desde Lista Celeste se ha difundido varias gacetillas de prensa dando cuenta que el actual presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica y Servicios Mariano Moreno, Matías Losinno, no se presentaba a declarar en el marco de la causa que se sigue contra tres ex consejeros ( Malondra, Castagnino y Poggi), donde la acusación recae sobre un faltante de 5,5 millones de pesos, mientras que en su momento, Omar Malondra en su calidad de presidente había radicado una denuncia por la no entrega del material que la cooperativa había comprado con ese dinero y que la empresa proveedora no entrego.

El actual gobierno de la CEyS los denuncio, a su entender que hay manejos oscuros. Sin embargo la defensa de los ahora acusados, solicito que Losinno sea citado a declarar, hecho que este postergaba y en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Matías Losinno informo que este miércoles 29 a las 10:30hs. se presenta a declarar. Lo hará en la Ayudantía de Fiscal 9 de Julio.

Sobre la citación, el presidente del Consejo de Administración de la CEyS dijo que le llama la atención, ya que él en persona ya en la función de la cooperativa aporto todas las documentaciones que estaban en la entidad y más que hacer una ayuda a su defensa, al contrario me da la sensación que es algo político con el uso que le están dando con los distintos comunicados, en si propagandísticos, se defendió y agrego que las pruebas le dieron un “vuelco” a la causa.

Sobre la no presentación dijo que no es cierto, si se fijaron dos audiencias, luego me dijeron que se suspendían por problemas de la pandemia, ya que la Justicia trabaja por estos días de manera inusual, y esta audiencia testimonial se viene a dar en este marco, y un testigo no puede negarse a declarar. Juegan con el desconocimiento de la gente, argumento.

Sobre la causa, Losinno dijo que como trabajan los jueces que intervienen, “a mí me da esperanzas, ya que la última resolución que saco en septiembre del 2019, donde la Lista Celeste saca comunicados, lo primero que tendrían que explicar a la sociedad donde entrego los cheques Malondra, porque es lo primero que se pregunta el Juez de Garantía, puntualizo el denunciante y agrego ya que Malondra no se pudo poner de acuerdo donde entrego tamaña suma de dinero, ya que en una declaración dice una cosa y en otro momento dice entregarlo en el Ministerio de Planificación.