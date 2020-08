Mas allanamientos por robos de motos

Se informa que en el dia de la fecha en horas de la tarde, tras tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la Estacion de Policia de 9 de Julio a cargo del Sub Comisario Bruno Sbrissa y personal de la SUB DDI Bragado- Base 9 de Julio- en torno a la sustraccion de motovehiculos , tareas investigativas supervisadas por el Dr Horacio Capurro de la Ayudantia Fiscal de 9 de Julio, procedio dar cumplimiento a dos ordenes de allanamientos librada por el Juzgado de Garantias numero 1 de Mercedes los cuales se llevaron a cabo junto a personal de la SUB DDI Bragado, Destacamento Vial 9 de Julio y GAD 9 de Julio en domicilios calle Saavedra y Pasaje 2 y en Guido Spano y Mariano Moreno de este medio, donde en uno de ellos secuestro carenados plasticos de motovehiculos de interes para la causa. Que en relacion a los imputados mismos son dos menores de edad, a quien se los notifico de la formacion de la causa y entregados a sus progenitores. Dichos allanamientos guarda relacion al realizado.en la vispera en calle Rafael Obligado al 900 este medio por la sustraccion de motovehiculos.

Asimismo en uno de los lugares que se encontraban realizando allanamiento se hace presente un masculino de 30 años de edad familiar de unos de.los menores quien opuso resistencia al accionar policial y a la requisa se le incauto picadura de marihuana, labrandose en forma separada actuaciones por el delito de Resistencia a la autoridad e infraccion a la Ley 23.737 con intervencion UFI 5 y fiscalia de Drogas de Mercedes. Respecto a los allanamientos realizados tomo intervencion UFI 8 de Mercedes.