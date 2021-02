Marcelo La Rotonda: “Encontramos en Nacho Palacios un joven dirigente que nos representa a todos”

El reconocido profesional de enfermería del partido de 9 de Julio, Marcelo La Rotonda vuelve a ser partícipe de la vida política del distrito, a través de la UCR y confió que si bien no estuvo siendo parte de todo estos años, entiendo que es oportuno volver hacerlo en la necesidad de fortalecer el partido, confió en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

La Rotonda en dialogo periodístico hizo mención que el sistema de salud que se desarrolla desde los Caps (salas de primeros auxilios) ha mejorado mucho, hoy no solo se cuenta con clínica médica sino que hay la realización de estudios, incorporación de otras especialidades como psicología, odontología entre otras, detallo.

El ex presidente de la Juventud Radical 9 de Julio durante la gestión de Antonio Rodríguez que trabajo en líneas internas locales del radicalismo junto a Alberto “Toro” Vadillo, Con el ex concejal Hugo Conca y el trabajo con el ex intendente Walter Battistella, sostuvo que encontramos en Nacho Palacios un joven dirigente que nos representa a todos aquellos que tenemos una visión distinta de la política. “Nacho” ha logrado luego de varias reuniones, incluirnos en el proyecto que impulsa desde hace un tiempo con un Comité abierto, incluyendo al afiliado y comunidad, resumió.

Marcelo La Rotonda se entusiasma en el trabajo político por lograr un radicalismo amplio, inclusivo y participativo en las políticas no solo de 9 de Julio, también de la provincia y el país, ya que la historia nos ha marcado ese rumbo, sin embargo últimamente esto no ha sido así reconoció.

Las elecciones internas del Comité UCR 9 de Julio serán el 21 de marzo próximo y en el caso de la lista que integran Palacios y La Rotonda es la 114 “Protagonismo Radical”, que en el plano provincial acompañan a Gustavo Posse.