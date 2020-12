Mamerto Menapace: “La siembra es el gran gesto de esperanza”

Culmino este miércoles 2 el Ciclo de Charlas que organizan Sociedad Rural de 9 de Julio, Regional Aapresid 9 de Julio-Carlos Casares, Circulo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio y AER INTA 9 de Julio, y lo hizo con una magnifica conferencia titulada “Que no nos roben la esperanza” y que estuvo a cargo del Padre Mamerto Menapace del Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos, quien lo hizo ante 776 personas que se sumaron a la charla. Todo un éxito.

En la apertura, Fernando Mato integrante de Sociedad Rural de 9 de Julio y en representación de la organización del ciclo de charlas, subrayo que se ha tenido una destacada respuesta a las ocho charlas virtuales de las nueves diagramadas, la primera fue presencial.

A lo que agrego ante el año tan difícil que hemos tenido, como organizadores queríamos dar algo más que levante la esperanza de las personas, por lo que decidimos por el Padre Mamerto Menapace.

En una conferencia de no más de 30 minutos Mamerto Menapace se basó en tres historias trayendo a memoria en primer lugar con la esperanza que llegaron los primeros inmigrantes a nuestro país, y que por su tenacidad, visión, compromiso y esperanza dieron frutos que hoy nos llegan a nuestros días, resalto.

Menapace, en sus palabras dijo “tengo un enorme cariño por el campo, nací en el campo en el monte chaqueño y de mis 80 años salvo un año que viví en la ciudad, el resto en la ruralidad”, destaco.

“En este tiempo uno puede decir no va para muchas cosas…, ahora si uno siembra, busca la oportunidad; esto me parece muy importante porque la siembra es el gran gesto de la esperanza. Piensen en quien tienen la experiencia del campo, que sacrifican lo que tienen pero con una esperanza porque tiene certeza de dos cosas: la fertilidad de la tierra y en la fecundidad de la semilla, a lo que se suma la lluvia que llegara”.

A esto trajo a colación que “se dice que no hay ningún bicho que siembre (la hormiga guarda), pero quien entregue su semilla para que brote, solo lo hace el ser humano, es el único que tiene capacidad de tener fe”, resalto.

El sacerdote benedectino permanentemente con sus palabras fue animando a las más de 700 personas que estaban en el chat de la plataforma de Youtube INTA Pergamino a no perder la esperanza y a descubrir las potencialidades en uno y otros. En esa sabiduría recordó que en cierto velorio de un directivo marista de Mar del Plata, se hizo presente el ex tenista Guillermo Vilas, quien les compartió que fue quien le animo a descubrir su pasión por el tenis. Según conto Menapace, Vilas les dijo “Podrían haberme asesinado el tenista que yo tenía adentro, pero el hermanito me lo descubrió y ayudo”.

Finalmente Mamerto Menapace alentó “no nos dejemos robar la esperanza. La Esperanza tiene tres cosas, un pasado, un presente y un futuro. Vivir con nostalgia tal vez, pero sin rencor del pasado, ya que no nos pertenece. Vivir con lealtad el presente, que nos permite tener esperanza en el futuro

Quienes quieran ver la charla o vivenciarla nuevamente pueden aqui: