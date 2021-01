La situación se descomprime pero advierten que de no cuidarnos, podría haber un cuarto pico

Así lo indicó la Dra. Lucía Pirotta, Secretaria de Salud del municipio quien instó a la población a continuar con los cuidados: “Siempre hay situaciones de riesgo, una vez más tenemos que aprender a convivir con este virus, tratar de no generar contactos estrechos y respetar las pautas de distanciamiento”, remarcó.

Como todos los martes, en la mañana, el Comité de Crisis en Salud de Nueve de Julio, ofreció su conferencia de prensa semanal, detallando la situación del distrito en torno de la pandemia de Covid-19.

La Dra. Lucía Pirotta indicó que “esta última semana la situación del distrito ha sido favorable”. Hemos tenido una mejoría en la situación debido a que el primer eslabón de la cadena, que son los hisopados, ha disminuido en los últimos días, por ende al haber menos hisopados se confirman menos casos, hay un menor número de activos y menor cantidad de pacientes internados”.

En ese sentido y haciendo una comparación con el pico que se dio a fin de año, la Secretaria de Salud, expresó: “Al haber llegado a casi 250 casos en la última semana de diciembre esta semana tuvimos 93, esperamos que esta situación siga así y agradecemos a cada uno de los vecinos que ha puesto su granito de arena y ha tratado de no generar contactos estrechos, de cumplir con el protocolo y de mantener las pautas de distanciamiento”.

Localidades

En otro orden, la funcionaria informó sobre la situación que se registra en las distintas localidades e indicó que “si bien es heterogéneo, también se ve un mínimo descenso en la mayoría de ellas”.

En tal sentido, los números en los pueblos del interior del partido son los siguientes: “En Dudignac hay en estos momentos 3 casos positivos, 1 sospechoso y 19 aislados; en Quiroga 8 positivos y 6 aislados, por un foco que vino de una situación vacacional; en Morea un paciente sospechoso; en Naón 4 pacientes positivos y 1 sospechoso; en Patricios 2 pacientes positivos y 1 sospechoso; en French 6 positivos, 1 sospechoso y en 12 de Octubre 4 positivos y 2 sospechosos”.

Por su parte la Dra. María José Gentile, Presidente del Concejo Deliberante de 9 de Julio e integrante del Comité de Crisis, se mostró esperanzada con los números actuales, aunque aclaró que todavía son altos para una ciudad como 9 de Julio.

“En la curva vemos que hay un descenso importante, hoy se está viendo el cuidado que tuvieron todos los vecinos en las reuniones de fin de año”, indicó Gentile. Y agregó: “esto es un fiel reflejo de que si uno se cuida se ven los resultados”.

Por otro la doctora señaló que “la fase no ha cambiado, todavía no hemos tenido ninguna novedad de Provincia, pero actualmente las fases no nos modifican demasiado”. Y añadió: “teniendo el cuidado personal se ve reflejado en la cantidad de casos”.

Finalmente, la Presidente del HCD dijo que “hoy estamos en una situación de vacaciones, los lugares turísticos están abiertos y hay mucha gente que ha podido vacacionar por eso quiero solicitarles que ante el menor síntoma se consulte al sistema de salud”.

En ese sentido explicó que “son personas que están en contacto con mucha gente y a veces no se respetan las pautas de distanciamiento y eso genera un foco de contagio que puede ser trasladado la comunidad y generar mayores riesgo para otras personas”.

Piden no relajarse, de lo contrario se podría dar un cuarto pico

En tanto que consultado el Comité ante una situación sanitaria en descenso si se buscara impulsar campañas, la Dra. Pirotta recordó que se está organizando un nuevo plan Detectar y se impulasara nueva campaña de comunicación, al tiempo que animo a no relajarse, ya que la historia reciente en 9 de Julio demuestra que hemos tenidos picos, este que estamos viviendo es el tercero y siempre que hubo un descenso de casos, se dio un ascenso muy grande, advirtió, por lo que anhelo no tener una cuarta.

Vacunación

Nuevamente la Dra. Lucía Pirotta, Secretaria de Salud del municipio aclaró algunos puntos de la Campaña Nacional contra el Covid-19 y dijo que “esta disminuye la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de muerte y consecuentemente disminuye el efecto socioeconómico”. Sin embargo pidió no relajarse: “Esto no tiene que generar una falsa seguridad, porque se desconoce hasta qué punto y hasta que cepa es efectiva o no, por cuanto tiempo. Se conoce que es segura, que se puede aplicar, pero hay muchas cosas que todavía no se conocen”.

Así mismo Pirotta volvió a remarcar la importancia de registrarse en el link https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o descargar la aplicación.

“El ministerio necesita tener un registro que sea lo más fiel posible de la cantidad de voluntarios que se quieran aplicar la vacuna para armar el plan estratégico ”, puntualizó la funcionaria.