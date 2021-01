Javier Fernández: “El radicalismo debe ser el eje de una alianza más amplia»

De cara a las elecciones internas de la UCR Comité Provincia de Buenos Aires que se darán el 26 de marzo próximo, donde en el plano local también se dará la elección de autoridades del Comité 9 de Julio, uno de los espacio es “Estilo Radical” y que encabeza el ex Concejal Javier Fernández.

Fernández trabaja en la línea provincial que encabeza como candidato a presidente del partido en la provincia al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y que el día 4 de febrero mantendrá una reunión seccional en la ciudad de Junín junto al Senador nacional Martin Lousteau, quien respalda a Posse.

Javier Fernández que encabeza la lista 22 con miras al Comité 9 de Julio describió en dialogo con El Regional Digital subrayo estamos trabajando no solo para fortalecer el radicalismo a nivel provincial, también en el orden local y nuestra línea está conformada por distintas líneas internas que se fueron sumando con el objetivo que la UCR no sea un furgón de cola, ya que con sus valores e ideas pueden aportar mucho no solo a 9 de Julio, también al país, puntualizo.

El dirigente radical fue critico al señalar que los partidos políticos se han diluido, por un lado la falta de ejercicio democrático, ya que se viene eligiendo a la gente por lapicera, limitando a participar, lo que ha desanimado a que ña gente dejara de militar en la vida partidaria y pasamos a una “democracia de personas”. «Nuestro partido tiene mucha historia y debemos recuperar eso», sostuvo.

Consultado sobre la sociedad Juntos por el Cambio, dijo que el radicalismo debe ser el eje de una alianza más amplia y con un radicalismo como eje, indico.

En cuanto a la reunión del jueves 4 será en sede de la UNNOBA y desde el plano local ya confirmaron su presencia.