Intendentes de JxC de la cuarta definen fecha para levantar los controles de ingreso a sus distritos

Intendentes de Juntos por el Cambio de la Cuarta, entre ellos Mariano Barroso por 9 de Julio, mantuvieron este ultimo jueves una reunión vía Zoom donde en la agenda de temas que trataron, también evaluaron levantar los controles en los ingresos a los distritos.

Ya hace dos semanas atrás, el Jefe comunal de 9 de Julio, adelanto en conferencia de prensa que analiza en tomar esa decisión, lo estamos charlando con el Comité de Crisis y con el Jefe de Gabinete del gobierno provincial, subrayo y agrego, Pergamino, San Antonio de Areco, Olavarria ya lo han hecho, recordó.

La medida ya viene siendo analizada por otros intendentes, y en la Cuarta sección, Intendente de General Villegas, Eduardo Campana, ya libero el ingreso a las localidades de su distrito y fueron retiradas las casillas que se encontraban en los accesos principales a la ciudad cabecera; Av. Chassaing Sur (camino al cementerio), el de la ruta 33 y el de ruta 188.

Según pudo saber este medio, en el convite se avanzó en los pasos a seguir pero aún no se definió la fecha que serán levantados los controles

“Haber controlado los accesos hace que no haya controles internos, en la cuestión vial pero también hay menos gente para verificar si una persona está aislada y no cumple la cuarentena. La verdad que necesitamos ir por ese camino, porque así como está agotada la cuarentena, también está agotado el control de accesos a la ciudad porque está claro que no frena al virus», expresaba días atrás el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, señalo el sitio Cuarto politico.