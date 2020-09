“¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”: el mensaje sobre el mérito de Batistuta que se viralizó en las redes

«Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia. Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse«, planteó el presidente Alberto Fernández e instaló el debate.

En este sentido, el ex futbolista de la selección argentina y actual productor agropecuario, compartió un twit con el siguiente mensaje: «Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continue sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES?.

También se sumó al posteo el vicepresidente de Aapresid, José Luis Tedesco:

¿Cómo se logra la igualdad de oportunidades? Con todo respeto, yo no veo que exista ninguna igualdad de oportunidades en ninguna parte, ni tampoco es posible generarla Lo que para una persona es una oportunidad para otra persona no existe en su radar. Educarse es otra cosa — José Luis Tedesco (@JoseLuisTedesco) September 21, 2020

Días atrás, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un mensaje sobre el tema: «Siempre hemos confiado en el esfuerzo, la perseverancia, la educación, el riesgo, la innovación y el mérito como elementos dinamizadores de la vida en sociedad. Lo aprendimos de nuestros abuelos y lo visualizamos en su ejemplo de dedicación y sacrificio; ellos nos legaron esos valores, nosotros queremos sostenerlos y acrecentarlos, enseñándoselos a nuestros hijos«, destacó la entidad.

«No hay sociedades quietas y uniformes, hay distintas capacidades personales y es precisamente el mérito; como conglomerado de otros principios; lo que permite el crecimiento individual de las personas. Abundan los ejemplos en las sociedades modernas; no es igualando hacia abajo en donde las personas se desarrollan y crecen, no hay sociedades que progresen en base a una igualdad artificial, sino en la capacidad, el esfuerzo y la voluntad de progreso de cada individuo», agregó.

Al mismo tiempo, CRA calificó como una pésima señal a las afirmaciones del presidente de la Nación: «Muy mala decisión para un país en constante decadencia y pésimo mensaje para todos, especialmente para los más jóvenes. Ya no tendrá sentido esforzarse; en todo caso el Estado se encargará de emparejar, siempre para abajo».

«Ahora se entiende un poco mejor el hecho de sostener casinos abiertos y escuelas cerradas, es una forma de mostrar cómo se piensa el futuro; allí se advierte como se desvirtúa el concepto de mérito. El mérito y el esfuerzo individual fue el camino elegido por millones de argentinos e inmigrantes que construyeron la Nación; parece que hoy comenzamos a desandarlo», destacó CRA.

Fuente: Agrofy