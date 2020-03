En Casares, Torchio va por el Toque de Queda

Lo afirmó el Intendente Municipal, Walter Torchio, en la mañana de ayer sábado 28 en su comunicado diario donde hoy firmará un decreto anunciando el toque de queda.

Aunque la pandemia avanza, todavía en Carlos Casares aún no hay casos de Coronavirus, el anuncio de Toque de Queda, es la noticia más importante, destaca el medio Casares on line.

Es que todavía muchas personas no acatan el decreto presidencial del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En este punto, en el comunicado de la jornada, el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, se mostró preocupado y firme en sus decisiones. “Me preocupa que nuestros vecinos no interpreten la gravedad de la situación. Creo que el hecho de que no haya coronavirus en Casares hace que la gente se relaje y no entienda que estamos bajo una situación de pandemia”.

Son los menos ya que, “algunos lo entienden desde un punto de vista lamentable porque no tienen la posibilidad de salir a trabajar. Sabemos que tenemos un problema social porque lo sentimos con el pedido de alimentos pero, mucha gente está en la calle” y ejemplificó “hay dos o tres personas en una moto”.

Por eso, como consecuencia de la falta de responsabilidad, conciencia y desobediencia de parte de la gente, “mañana (domingo 29) firmaré un Decreto en el cual haremos cambios de horarios en relación a los comercios y un toque de queda”; este “implicará que a partir del toque de la sirena de los Bomberos nadie podrá circular por las calles de Carlos Casares”; y “solamente para cuestiones muy específicas de Salud y las autoridades competentes”, podrán hacerlo.

Cambio de horarios comerciales

Tras el anuncio del uso del Toque de Queda, cambia el horario de trabajo de los comercios, habrá una hora más para ir a comprar; serán 10 y ya no habrá excusas para andar en la calle cuando la sirena de Bomberos anuncie el toque de queda. El que no compra es porque se deja estar”, advirtió el Intendente.

Respecto del horario no brindó definiciones precisas pero sí dijo que “será de corrido” y por eso pidió que no se agolpen en los mercados y que hagan las compras de manera espaciada en tiempo y espacio físico.