En algo estan de acuerdo: Al igual que Larreta, Berni coincide con las pistolas Taser

Luego del asesinato del efecto de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a pronunciarse por el uso de las pistolas Taser, asegurando que «en 2020 no podemos discutir Taser sí o no por cuestiones ideológicas».

El funcionario sostuvo que este tipo de arma «es de uso fundamental en situaciones” como la de ayer, cuando un hombre con sus facultades mentales alteradas apuñaló al efectivo federal en la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo que ha ocurrido vale la revisión de todos aquellos que por cuestiones ideológicas no cuantifican lo que es la vida de un policía”, sostuvo Berni en declaraciones a Radio Rivadavia, añadiendo que hay ciudadanos “que piensan que la vida de un delincuente está por encima de la de cualquier persona honesta, vale más que la de un policía. Creen que la vida de un policía no vale nada, es la yuta, la gorra”.

Berni enfatizó que “ha quedado claro que el arma Taser es de uso fundamental para situaciones de estas características», y dijo que «el oficial Roldán actuó en el marco de la ley y actuó con esa indecisión de sacar el arma ante una situación como esa. Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza que es lo que permite actuar en legitima defensa y esa legítima defensa la proporciona el medio empleado y es muy subjetivo”.

En tal sentido, remarcó que quien discute de ese modo (Taser sí o no) “es gente que no está en la calle, no tiene un hijo que se le muere apuñalado por un delincuente”.

“No hay que tener esa ceguera ideológica al tener que prevenir, que el árbol no tape el bosque”, reclamó el responsable de la Seguridad bonaerense, preguntándose “qué hubiera pensado si Roldán hubiera sido un hijo de ellos”.

Finalmente, Berni expresó que cuidar a la policía “es darle herramientas para que esto no suceda” y precisó que “el arma de fuego en una ciudad como la nuestra está contraindicado y a la vez no podemos darle un arma de fuego y después sancionarlo cuando la usa mal”.