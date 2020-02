El ministro Berni respaldó a los detenidos Boudou y De Vido

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió a la discusión respecto a los «presos políticos» del gobierno kirchnerista y aseguró que no hay «ningún motivo» para vincular a Amado Boudou con el delito que se le imputa, en tanto, sostuvo que puede «creer» en la inocencia de Julio de Vido.

Respecto al ex vicepresidente, el funcionario bonaerense remarcó: «Leí el fallo. No encontré ningún motivo que vinculara expresamente a Boudou al delito que se le imputa. Y mucho más después de que los argentinos vieron en estas últimas semanas la injerencia del gobierno de Mauricio Macri para pagarle a Vandenbroele y que declare en contra de Amado Boudou».

En una entrevista que brindó a Perfil, Berni manifestó además que «puede creer» en «la inocencia de Julio de Vido», en tanto que no cree «para nada» en la del ex secretario de Obras Públicas, José López.

NA.