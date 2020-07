El Gobierno prorrogará por otros 2 meses la prohibición de despidos

Según trascendió, Alberto Fernández firmó este jueves (23/07) un decreto de necesidad y urgencia (DNU) -que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial- en el que prorrogó por otros 60 días la prohibición de efectuar despidos o suspensiones sin causa, en el marco de la crisis económica que se profundizó por el coronavirus.

El DNU sería publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, según informó Ambito.com. Este había sido un pedido de los sindicalistas en los últimos días.

Esta medida del Gobierno había sido implementada originalmente el 20 de marzo, cuando se decretaron el aislamiento social preventivo y obligatorio y el estatus de crisis sanitaria.

El DNU prohíbe “efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por 60 días más, es decir hasta fin de septiembre, y también “efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”. Al igual que en las anteriores ocasiones quedarán exceptuadas de la prohibición las suspensiones acordadas con el sindicato correspondiente.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en abril -el primer mes completo de cuarentena- se registraron 186.000 trabajadores menos en relación marzo, “la caída mensual más alta desde el comienzo de la serie en enero de 2012”.

A su vez, en el marco de las suspensiones acordada entre la CGT y la Unión Industrial (UIA) para los sectores afectados por la cuarentena, 60.000 empresas suspendieron a 715.000 trabajadores –el 12% de los asalariados del sector privado- con una reducción de hasta el 25% sobre los salarios.

En el Gobierno consideran que esa pérdida de puestos de trabajo sería superior si no se adoptan medidas como éstas y no estuviera vigente la doble indemnización para los despidos sin causa. Atribuyen la caída del empleo a que las empresas no reponen el personal que renuncia o se jubila y a los «retiros voluntarios».