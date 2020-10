El Foyel: “Ya hace 4 días que estamos secuestrados acá”

Débora y Pablo Mayer son dos de las personas que se encuentran dentro de la casa ubicada en el campo que la familia Soriani tiene en El Foyel, en el cual este martes se instaló la comunidad Gallardo Calfú en el marco de un reclamo territorial.

“Ya hace 4 días que estamos secuestrados acá por este grupo de pseudomapuches en nuestro campo en El Foyel. Queremos pedirles a todos que no bajen los brazos, agradecer a todos los que nos están apoyando y a las fuerzas de seguridad que nos cuidan”, señaló Pablo Mayer en el video y agregó que “a todos los políticos, fiscales y jueces, que traten de hacer su trabajo, que estamos acá y no la estamos pasando bien. No podemos ingresar alimentos, no nos dejan ingresar ni salir. Si salimos tememos la posibilidad de no poder volver a entrar”.

Para finalizar, enviaron un saludo “a todas las madres en su día y especialmente a la nuestra que hoy no podemos estar con ella”.

En la tarde del viernes (16/10), haciendo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la rebeldía y captura de las dos personas identificadas como ocupantes de un predio privado en la zona de El Foyel, Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo. La acusación había requerido además el “urgente desalojo del campo”, que no fue otorgado ante la ausencia de los acusados.

El fiscal jefe Martín Lozada expresó en este sentido que: “Es claro que no puede mantenerse esta ocupación ilegal en un sitio que, como ya ha sido acreditado, ocasiona un perjuicio real, actual y manifiesto a los titulares del inmueble”. Agregó además que “permitir la continuidad de los ocupantes constituiría un desatino procesal”.

