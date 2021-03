El Coordinador de Vacunate 9 de Julio sostuvo que el Dr. Mozun no se inscribió como personal de salud

Tras la publicación y reflexión del Dr. Fernando Mozun días atrás en su cuenta de Facebook y que El Regional Digital tomo y publicó, como así también lo hicieron otros medios de la ciudad, donde el medico infectologo asegura haberse inscrito hace 60 días, ni siquiera hice «trampa» como muchos que se anotaron como médicos de terapia intensiva, al tiempo que fue crítico con el sistema de vacunación contra covid en 9 de Julio, esto no cayó bien en el ámbito de la coordinación local de Vacunate.

En la jornada de este miércoles donde el Dr. José María Mignes brindo precisiones a la prensa, como Coordinador del programa Vacunate que se desarrolla en el Salón Centenario de Sociedad Rural de 9 de Julio, fue consultado sobre la publicación de Mozun.

Mignes recordó que «en medio de toda esta situación buscamos dar soluciones y la gente no nos quiere ver en conflicto o salir a las redes o a los medios, esperan soluciones y trabajamos para ello y lo podemos demostrar», sostuvo.

En segundo lugar evaluó que «hay que ver cuáles son los canales o ámbitos de discusión, esto es un trabajo entre la provincia, la región sanitaria y donde está incluido el municipio. Siempre fuimos abiertos y los ámbitos donde uno puede discutir los temas, es en un ámbito interno, y para mí no son las redes sociales», crítico sobre la postura de Mozun.

Finalmente aclaro que «el Dr. Fernando Mozun no fue citado por el Ministerio –dijo que tras la publicación fueron a investigar porque la norma es que se tiene que vacunar todo el personal de salud-, y la respuesta es que nunca se inscribió como personal de salud, lo que hizo que el Ministerio no le diera el turno por ser una persona joven, se inscribió de otra manera», argumento.

Por ultimo Mignes aseguro que ante la prioridad que tiene el personal de salud de vacunarse, dijo que hay 3 / 4 llamadas para darle lugar para vacunarse a los cuales por distintos motivos – estuvo aislado- no se vacuno, pero no es que no tuvo oportunidad de vacunarse, sostuvo Mignes y recrimino que el ámbito no son las redes sociales.