Fuerte reflexión del Dr. Mozun en lo que refiere a la vacunación en 9 de Julio

Hace alrededor de 60 días me anoté . Ni siquiera hice «trampa» como muchos que se anotaron como médicos de terapia intensiva . Aunque claro que voy a terapia intensiva a ver pacientes. Pero entendí que se debe ser generoso y que primero se vacunen el de mayor riesgo de morir o mayor exposición que yo.

Así, me perdí una vacuna de más de 90% de eficacia y ahora me va a tocar una de apenas más del 70 seguramente.

Personas que nada o poco tienen que ver con la salud o que no tienen contactos estrechos con pacientes enfermos de covid(los que más contagian sin dudas) ya van por la segunda dosis.

Y no me gusta la política partidaria, solo las políticas generosas en salud público/ privada.

Pero si nos sentamos a charlar tengo un baúl repleto de malos manejos. Montones de momentos donde no existe el todos, existe el «ellos» o el «nosotros».

A todo esto, muchos jerárquicos que solo quieren subir hacen chistes y se ríen y hay que bancarselo, como estar vulnerable al virus fuera gracioso.

Sería bueno ver cómo funciona todo, las postas de vacunación, los lugares donde vacunan, los tratos hacía los qué con mucha pasión aplican las vacunas, etc.

60 minutos para recibir una vacuna…una vergüenza total. Turnos que no se aprovechan, o sea, oportunidades de vacunación perdidas. Pero…cuando alguien no sabe sobre algo y no sé rodea mejor…la cosa no va muy bien. Montones de becas innecesarias…si querés ayudar dales trabajo permanente. Por eso la intencionalidad es lo que juzgo.

Donde es más importante que la gente se «vaya conforme» a tener vacunados a todos los que no dejaron de meterle laburo por más de un año en este imbrincado momento histórico teniendo que cuidarse mucho más por no poder elegir si exponerse o no…que lectura te queda. «Agarro la campaña y vendo mucho humo así traigo agua para nuestro molino…que importa el molino de todos.¿ No?

Una más no me banco.

PD: a los médicos se los cuida. Es su deber. Pero las acciones repetidas te definen. A mí me definen claramente. Lo malo es malo y no compro.

Una sola pregunta ¿Dame una explicación sería de por qué aún no estoy vacunado?