El Colegio de Veterinarios advierte: El título “auxiliar de veterinaria’’ no existe

Tras denunciar penalmente a una persona por ejercer actos médicos veterinarios en animales (castraciones a domicilio y traslados) en la localidad de Ituzaingó, sin contar con título habilitante ni con matrícula profesional expedida por el Colegio de Veterinarios de la Provincia (CVPBA), esta Institución alerta sobre la ilegalidad de los cursos que no son reconocidos por ningún organismo Provincial y Nacional, no cuentan con respaldo legal ni reconocimiento profesional, fomentan el trabajo no registrado y la práctica ilegal de la profesión.

Más allá de que a través de páginas web o redes sociales, la promoción de los cursos de “Auxiliar Veterinario” garantizan una certificación universitaria, lo cierto es que ninguno de ellos se encuentra autorizado por el Ministerio de Educación de la Nación, ni son habilitantes para la formación que proponen. Tan ajenos son estos cursos al sistema educativo que tampoco existe ningún Organismo Provincial que los avale, como ninguna Universidad Nacional que los certifique, de modo que entra en franca contradicción con las incumbencias que resultan propias y exclusivas de los médicos veterinarios.

La figura de “auxiliar en veterinaria” resulta desconocida para el Colegio, que en reiteradas oportunidades llevó a la Justicia estas cuestiones, e insta a las autoridades educativas a tomar medidas en el asunto.

En este contexto, exacerbado por una pandemia de origen zoonótica, el Colegio de Veterinarios Bonaerense se encuentra activo respecto a la recepción de denuncias sobre el dictado de cursos de estas características, para efectuar las acciones legales correspondientes en defensa de la profesión; considerando que estas prácticas representan una puerta de entrada a la medicina veterinaria ilegal, fomentan el trabajo no registrado, y ponen en peligro la salud de la comunidad.

“Es nuestro deber como Colegio actuar en estas situaciones, ya que somos los encargados de velar por el buen y armónico desarrollo de la medicina veterinaria en la Provincia de Buenos Aires, como así también defender a nuestros matriculados en el derecho y libre ejercicio de la profesión”, señalaron las autoridades del CVPBA.

Para finalizar, expresaron que no se trata del primer caso de ejercicio ilegal que se verifica en la localidad de Ituzaingó, ya que en 2019 se denunció penalmente a quien fuera Directora de Zoonosis y Atención Primaria del Municipio por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y usurpación de título, delitos tipificados en los artículos 208 y 247 del Código Penal. El accionar ilegal quedó evidenciado a partir de un video en el cual se observa que la denunciada estaba llevando adelante intervenciones quirúrgicas en animales, sin contar con título ni matrícula habilitante; proceso que todavía la Justicia no resolvió.