Diferenciación: Peronismo no es kirchnerismo

Aquellos que integramos tercera posición nos definimos como un espacio de centro, que entiende la política como un instrumento, una herramienta para transformar la realidad apuntando a lograr el bien común.

Seguimos creyendo en la centrabilidad de la política como también creemos en las marchas espontaneas de la gente que se resiste a los abusos del poder, que hace peligrar la génesis republicana de nuestro país.

Nosotros creemos en la moderación y entendemos que los marcos de acuerdos y de diálogos son imprescindibles con aquellos que comparten valores y principios.

El diálogo es con los que piensan distinto, para salir de la grieta, de la lógica binaria, que es la forma de hacer política que perjudica a toda la sociedad.

Hoy, la crisis sanitaria y económica nos marca una cruda realidad, por ello es fundamental generar consensos, busca acuerdos y trabajar para la unidad para pasar de una lógica destructiva a una lógica constructiva, a una lógica de cooperación.

Quienes formamos tercera posición venimos del frente renovador y luego consenso federar, en su mayoría, con la incorporación de independientes. Nos referenciamos en Graciela Camaño y tenemos como objetivo la construcción de un peronismo republicano, que se sitúa en las antípodas del kirchnerismo.

Un peronismo republicano que cree en general riqueza y luego distribuirla, que apuesta al aparato productivo, con los trabajadores y los empresario, no uno contra el otro, porque el peronismo es articular capital y trabajo, además.

Peronismo es creer en la cultura del trabajo y no en planes sociales, que no resuelven el fondo del problema, que no dan dignidad y solo generan dependencia del poder de turno.

Un peronismo que deje de generar divisiones de clase, que no insista en el relato hegemónico.

En el Frente de Todos no están todos los peronistas, están todos los que están. Porque el peronismo no es el kirchnerismo.

Por: Alejandro Franco – ex- concejal en Junín

Coordinador 4ta. sección – 3eraPosicion