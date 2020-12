Diagnostican covid al Director del Hospital y hay preocupación por casos que se dan en el personal

En las ultimas horas se conocio que el Director del Hospital Julio de Vedia, Dr. Claudio Rosello fue diagnosticado de covid-19, segun información extraoficial a la que accedió El Regional Digital y confirmada por una segunda fuente a quien el Director Médico, Dr. José Mignes informó de la situación.

Lo cierto es que desde el nosocomio publico no informaron oficialmente y no habría sido dado a conocer al Comité de Crisis, del cual hace varias semanas del Hospital no participan.

Además varios empleados del Hospital reportan contagio, principalmente del area administrativa y otros en aislamiento, la Oficina de recursos humanos está cerrada, por lo que se estaría dando un segundo foco en el personal de salud tal como se dio en septiembre último en personal de Clínica Independencia.

Según una fuente interna del Hospital manifestó que es preocupante la situación y Dr. Mignes está desbordado en el trabajo.

Desde El Regional Digital se espera un informe oficial desde el nosocomio o la Región Sanitaria II.