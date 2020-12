Delegados Municipales solicitaron por Asistentes Sociales, combustible y preguntaron por el presupuesto 2021 para las delegaciones

En la mañana del pasado viernes, en el Salón de las Américas, funcionarios del Gabinete Municipal encabezado por el Secretario de Gobierno, Jorge Della Rocca, recibieron a los Delegados Municipales de las diferentes localidades del interior del distrito, abordándose una amplia agenda de temas que hacen a las necesidades y proyectos que se encuentran en evaluación para cada una de las mismas.

En tanto que los Delegados expresaron ante el Gabinete su preoucpación ante las fiestas de navidad y fin de año y su manejo de la responsabilidad ciudadana y el rol del Estado.

Otro de los temas presentados fue la concurrencia de Asistentes sociales en cada localidad, situación de los regadores, Presupuesto 2021 para las localidades, combustible a las Delegaciones para la maquinaria y mantenimiento de las mismas. También se incluyo la vinculación de instituciones con el Municipio.

También trazaron una evaluación del trabajo realizado durante el presente año, en el contexto particular que impone la pandemia y las restricciones que se aplicaron para diferentes actividades, las que no obstante no detuvieron la ejecución de diferentes obras