Caso Etchevehere: El Gobierno a favor de la propiedad pero pide responsabilidad al ruralismo

Finalmente, el Gobierno provincial tomó posición acerca de la controversia que se dio en el departamento La Paz con el culebrón de la familia Etchevehere y que tomó ribetes políticos al involucrar a Juan Grabois y desplegar un programa social en tierras que fueron usurpadas.

El viejo intríngulis entre Dolores Etchevehere y su familia, que involucra a sus tres hermanos y su madre, se complejizó y está actuando la Justicia provincial para resolver las diferencias que se fueron dando con el correr de los días.

Hasta hoy, el Gobierno de Gustavo Bordet no había realizado declaraciones públicas, sin embargo, funcionarios encumbrados habían anunciado off the récord que lo consideraban “un tema familiar que debe resolver la Justicia y que el Gobierno no debe decir nada”.

No obstante, en la mañana de este miércoles, el ministro de Producción Juan José Bahillo emitió un comunicado de prensa donde pidió responsabilidad a los ruralistas que tienen programada una movilización hacia el campo usurpado y sostuvo que “el apego a la Ley es un deber”.

“Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza”, afirmó Bahillo y entendió que “también está la obligación de ser responsables”. Además recordó que “el apego a la Ley es un deber”, sentenciando que el caso tiene matices que debe resolver la Justicia y no el Gobierno.

Conceptos.

“La defensa de la propiedad privada es un deber del Estado”, resaltó el titular de la cartera productiva en relación a la disputa en el establecimiento Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere. Frente a ello, adelantó que “este gobierno jamás va a favorecer una usurpación, sencillamente porque se trata de un acto ilegal, contrario a la Constitución”.

Bahillo indicó que la situación desatada en el establecimiento ubicado en el Departamento La Paz se dirime en el ámbito de la Justicia y –definió- “este gobierno actuará de acuerdo a lo que se resuelva en los Tribunales”.

Asimismo, “condenamos cualquier hecho delictivo. El apego a la ley es un deber y nunca estaremos de acuerdo con que se atente contra la propiedad privada” insistió Bahillo.

En relación a la manifestación prevista para hoy (miércoles) en el acceso a la explotación, impulsada por dirigentes ligados al ruralismo, dijo: “Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza, y también está la obligación de ser responsables; sé que se dispuso que la Policía asegure el derecho a la libre manifestación de las personas, pero la presencia policial debe ser acompañada por un sentido de la responsabilidad por parte de la dirigencia”.

Fuente: 2Florines