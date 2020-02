Barroso: “En 9 de Julio de 79 edificios educativos, hemos intervenido con obras 56 de ellos”

En la mañana de hoy el Intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso encabezó el acto de reinauguración y puesta en valor del Jardín de Infantes Nº 907 “Esteban Echeverría” de la localidad de Patricios, en el que se realizó una importante inversión.

El mandatario comunal estuvo acompañado por el Inspector Jefe Regional de DIPREGEP (Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada), Marcos Rosenzuaig, la Inspectora Jefa Distrital en Educación, Liliana Vallabriga, la Directora del establecimiento, Albertina Angilica, el Presidente del Consejo Escolar de Nueve de Julio, Juan José Gutiérrez, la Presidente del Concejo Deliberante, María José Gentile y el Diputado Provincial Mauricio Vivani, entre otros.

Antes de realizar el tradicional corte de cintas, el directivo de DIPREGEP, felicito al Intendente Municipal ya que toda inversión que sea haga en educación es bienvenida y animo a seguir haciéndolo para que docentes y alumnos se tengan mejores condiciones.

Por su parte el Intendente no escondió su satisfacción y dijo que “esto es un tema que uno va tachando porque es un problema menos para la gestión, recordó la inversión que se ha venido haciendo en el distrito en materia de educación, donde en 9 de Julio de 79 edificios educativos ya hemos intervenido en 56 de ellos. En Patricios ya lo hicimos en la Escuela Primaria y Secundaria y ahora en el Jardín, al que hemos hecho casi a nuevo, porque lo único que quedaron fueron las paredes, para darle seguridad a más de 60 chicos y docentes y también llevar tranquilidad a sus padres.

Los chicos van a estar en un lugar adecuado para que los docentes puedan ejercer su vocación de enseñar y para eso necesitamos brindar las herramientas necesarias. No debemos olvidar de dónde venimos, ojala que el Intendente que venga en 2023 sepa que todos los establecimientos educativos están en condiciones y que solo deberá realizar el mantenimiento y no empezar de cero porque las escuelas se vienen abajo”

Por último, Barroso enfatizó que “es un gran paso adelante que el Partido de 9 de Julio no tenga emergencia edilicia. Hoy es el primer año en el cual la Provincia de Bs. As. no tiene que proveernos del Fondo de Riesgo Inicio, porque ya no existe ese riesgo. Esto lo hemos hablado con la Ministra la semana pasada y fue gracias al esfuerzo mancomunado con el Consejo Escolar”, expreso el Jefe Comunal de 9 de Julio.