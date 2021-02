Abigeato: Hizo la denuncia por la faena de tres animales y descubrió que la Fiscalía no tenía conocimiento

Un pequeño productor agropecuario de 9 de Julio hizo público su situación de hechos de abigeato que viene sufriendo desde el invierno 2020 donde ya le faenaron en un campo que arrienda, tres animales vacunos, un novillo Abeerden Angus de 300 kilos, y dos vaquillonas también AA, de 450 y 380 kilos, todo valuado en unos $ 230.000, comento en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Se trata de Juan Carbone quien explico que el campo donde realiza la producción ganadera es en zona del Aero Club frente a la escuela rural Nº 36 en el denominado camino “Pobre Negro”, antes de llegar a ruta provincial 65.

Carbone describió que al hacer las denuncias, se encontró con una especie de que el lugar “es una zona gris para la jurisdicción de policía, ya que en Patrulla Rural me decían que tenía que ir la Estación de Policía y viceversa que me dirija a la Patrulla”, conto.

Sin embargo con el ultimo animal que le faenaron, la vaquillona de 380 kilo color negra, la descubrió faenada el miércoles y llamo al 911 “y si bien hice la denuncia, nunca pedí una copia de denuncia, pero ayer –jueves 11- me dirigí a la Fiscalía de 9 de Julio y me encontré que no tenían ninguna denuncia mía, por eso decido hacerlo público, refirió y agrego, que por este último hecho ahora es la Estación de Policía 9 de Julio quien investiga la faena del animal.

El productor compartio fotografias de los ultimos dos animales que le carnearon y a simple vista es comprobable que quien comete este delito es un avezado y prolijo en el desposte.