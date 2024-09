YPF define la semana próxima una posible baja en el precio de sus combustibles

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció adelantó que en la empresa “analiza una baja” del precio de los combustibles. De ocurrir, sería la primera vez que sucede una disminución de la nafta y el gasoil desde 2019.

La posibilidad de una baja se relacionaría con la caída de los precios internacionales del petróleo crudo. “El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió US$4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición”, explicó.

“El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque si no hay una subvención de YPF a los usuarios.”, explicó Marin.

“El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió US$4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición. Puede ser que lo bajemos”, completó el directivo de la compañía estatal.

En tanto, el especialista Nicolás Gadano afirmó que: “Lo cierto es que bajó el precio del crudo, se redujo bastante en el mundo. Y en un mercado competitivo eso debería bajar el export parity, por ende, debería caer también el precio del crudo acá, y el de los derivados”.

Por otro lado, también advirtió que el impuesto a los combustibles puede atentar contra la posible reducicón de precios. En ese sentido, sostuvo que “la ley contempla que se ajuste trimestralmente por inflación, y bueno, el gobierno anterior lo había pisado mucho. Este Gobierno prometió recomponerlo, pero todavía falta”. Sobre el impacto que podría llegar a tener en el mercado, opinó: “Si YPF baja, los demás van a tener que bajar”.

“Sería algo raro, pero no excéntrico”, dijo por su parte el exsecretario de Energía y expresidente de YPF, Daniel Montamat. “No sé si hay demasiados antecedentes [en el país], por ejemplo, en la convertibilidad tenías una moneda dura, y bueno, podías seguir las referencias internacionales de precio”, estimó. Las anteriores bajas habían sido en enero de 2015 y en el mismo mes de 2019.