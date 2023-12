Yamila Bianchi, ganadora del Premio «Mariel Neira» 2023, recibió una distinción en Mujeres Empresarias Bonaerenses

Durante el mes de noviembre se desarrollo la premiación de MEFEBA, el espacio de la mujer en la Federación Económica de la Provincia de Buenos (FEBA), donde se premio el rol de la mujer empresaria en la sociedad, y tal como conociéramos días atrás, la empresaria Nora Destefano había sido distinguida.

Ahora se conocio que la creadora del emprendimiento “El Mundo en Relieve” ganadora del premio «Mariel Neira» en 9 de Julio, Yamila Bianchi, también fue distinguida en la categoría “Responsabilidad Social” durante la entrega del Premio “Mujer Empresaria Bonaerense 2023”.

Yamila, tallerista del sistema Braille y libros aptos para personas con dislexia, se especializa en bordado de indumentaria, juegos, cartas de menú, mapas, planos y libros de actividades, entre otros, segun se conocio

“Fue un evento muy lindo, yo estaba nominada en el rubro «Responsabilidad Social Empresaria» y obtuve el premio. En esa categoría había más de 30 personas nominadas. Mi emprendimiento es ‘El Mundo en Relieve’, donde creo y adapto material en sistema Braille para personas ciegas o con baja visión, y a su vez todo lo que diseño lo hago con tipografía apta para personas con dislexia.

Lo realizo todo a mano y lo hago sola. Adapto juegos, libros, naipes, etiquetados, señalética, planos y todo lo que se me ocurra.

Empecé en 2017, pero lo hacía medio a escondidas, a principios de año me solicitaron que lo empiece a mostrar en las redes y hoy me solicitan trabajos desde lugares como México, Chile, Perú o Venezuela.

No se conoce nadie que lo haga y menos a mano. Existen máquinas para hacerlo, pero son muy costosas y están valuadas en dólares”, relató la ganadora del premio Mariel Neira.

En relación a cuáles fueron los orígenes de la iniciativa, Yamila Bianchi indicó que “como acompañante terapéutica, cuando me recibí, me di cuenta que no me habían enseñado cómo acompañar a una persona con discapacidad visual. Ahí empecé a investigar, hice un curso por Internet, seguí investigando como era todo el proceso y como había que hacer”.

En tanto, valoró lo que significó para el desarrollo de su proyecto la capacitación “Aprendiendo a Emprender”, en el que los cursantes “recibimos muchas de herramientas para desarrollar nuestro emprendimiento, con lo que aprendimos muchísimo”.

“El premio fue muy importante para iniciar el emprendimiento, como la compra de la impresora y material; pero más allá de eso, el impulso de esta experiencia es muy enriquecedor y muy recomendable para todos los emprendedores, a los que invito a sumarse en la próxima edición”, completó.