Este martes 30 de abril el ex Comisario Inspector de la policia bonaerense, Walter Depaoli asumirá como Sub Secretario de Seguridad y Transito de la Municipalidad de 9 de Julio, en reemplazo de Fabián Beltrán, quien había asumido la función ya en la gestión del ex intendente Mariano Barroso.

Asumida como intendente, María José Gentile convoco a Beltrán en la función, y por proyectos personales, este le informo que tomaba la responsabilidad pero que no serían más de seis meses, ya que hay un proyecto laboral en su persona que quiere cumplir le informo.

Durante este tiempo, Gentile estuvo trabajando esto y se llegó a la convocatoria de Depaoli. El futuro funcionario ya está trabajando en la transición y poniéndose al tanto del área que le corresponde.

En dialogo con El Regional Digital, Fabián Beltrán destaco sobre Walter De Paoli, que es un vecino con pleno conocimiento del distrito, se dé su compromiso para con la comunidad, resalto.

Tanto Depaoli como Beltrán, fueron jefes de policía en 9 de Julio, durante la gestión del ex intendente Walter Battistella (f), durante el primer gobierno del ex jefe comunal radical. Depaoli estaba al frente de la Policía Comunal, y Beltrán en la Estación de Policía. Luego Depaoli fue convocado a conducir la denominada Departamental Pehuajo, y Beltrán al frente de la Policía Comunal local, donde luego lo sucedió, el ex comisario Fernando Martínez.