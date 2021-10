A veces nos preguntan los que no son del campo, ¿Por qué nos quejamos, si el gobierno les dio un montón de anuncios favorables? Y la contestación, es que fueron todas promesas que no se cumplirán. Y nos vuelven a preguntar ¿cómo sabes si recién lo anunciaron? Porque este gobierno no es nuevo, porque las medidas que proponen no son buenas, porque prometen y no cumplen, porque por un lado te dan la mano, te das vuelta y te clavan un puñal.

Así lo demuestra la historia, la vieja y la reciente, la semana pasada el flamante Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, montó en escena un gran proyecto de país exportador y prometió de todo, total sabía que nada de eso iba a cumplir, como dijo Manzur, “pone a alguien que escuche a la oposición y después nosotros hacemos lo que queremos”. En este caso no es la oposición, pero si un sector que se opone a las medidas que se toman.

La apertura de la exportación de la carne, aun no se abrió, porque no va a ser total, ni plena, ni bla, ni bla, bla. País exportador y ayer cierran de hecho la exportación de maíz, país exportador y dicen que el maíz el trigo y la carne son culturales, carecen de seriedad, de idoneidad para el cargo que ocupan, de honestidad intelectual.

Te das cuenta porque el campo no les cree, te das cuenta porque el campo sabe que son cuentos que no se cumplirán. Pero no somos los únicos que sabemos y sufrimos estas políticas, vos también, cuando te dicen que esta todo controlado y sabes que no hay nada bajo control, vos sabes que te dicen que te cuidan y te encierran para ellos andar libremente, vos sabes que te dicen que trabajan para vos y te esquilman con impuestos, vos sabes que te vacunan cuando quieren y primero ellos, vos sabes que te mienten a cada rato, vos sabes.

Los del campo no estamos solos, los del campo somos Argentinos de bien como vos, que salís a laburar todos los días.

Vos sabes. Para que te lo voy a explicar.

Comisión Directiva.