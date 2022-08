Vialidad provincial autorizó la colocación de nuevos radares en Junín

Mario Olmedo, a cargo del área de Control Ciudadano del Gobierno de Junín, brindó esta semana una extensa entrevista a Grupo La Verdad en la que tocó una serie de temas que hacen a la actualidad de nuestra ciudad en materia tránsito vehicular.

El primer balance de la puesta en marcha de las nuevas foto multas que el municipio instrumentó en el mes de julio en áreas de la ciudad en las que funcionan semáforos, los radares a colocar sobre la avenida Circunvalación, sobre el camino al Balneario Municipal y los operativos de alcoholemia fueron los principales ejes por los que transcurrió el diálogo periodístico con este medio.

Radares autorizados

“Ya fue autorizada por la Provincia la colocación de los radares que habíamos solicitado, porque consideramos indispensables, en avenida Circunvalación entre El Carpincho y Posadas, y en el camino al Balneario Municipal. Uno estará a la altura de la entrada al barrio Real y otro un poquito más adelante”, detalló Olmedo en principio.

“Creemos que esto será muy importante para regular el tránsito. Los conductores disminuyen automáticamente la velocidad cuando saben de la presencia de radares en determinados lugares. Los indicadores de velocidad también funcionan como elementos de prevención. La Provincia ya dio la autorización correspondiente y ahora la empresa Tránsito Seguro será la encargada de colocarlos. Para cualquier modificación que queramos hacer sobre Circunvalación y/o Camino al Balneario necesitamos la autorización de la Provincia”, agregó en ese sentido el entrevistado.

Otras intervenciones

“Hemos pedido junto a Marcelo Balestrasse y Natalia Troncoso otras intervenciones para evitar siniestros en lugares que son peligrosos y conflictivos por la gran cantidad de tránsito que hay. Uno es el caso de Padre Respuela y Circunvalación, o de Posadas y Circunvalación, donde la circulación se hace dificultosa. Ojalá podamos poner ahí otros semáforos”, ahondó el funcionario municipal.

Las nuevas fotomultas

“Vemos buenos resultados, en las esquinas vemos que se respetan los semáforos y que casi no se cruza ya en rojo. También notamos que se respetan las sendas peatonales y durante el mes de julio no tuvimos siniestros de gravedad. Bienvenido esto porque es lo que se busca, es decir no tener lesionados ni víctimas fatales en esos puntos críticos que puede haber en la ciudad”, indicó Olmedo por otra parte.