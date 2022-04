Unos 90 conductores fueron multados por manejar por la banquina en las rutas 2 y 11

Al menos 90 conductores fueron infraccionados durante el fin de semana largo de Semana Santa por circular por la banquina en trayectos de las tutas 2 y 11, y ahora deberán pagar multas que van de $ 6.000 a $ 12.000.

El número de infracciones, relativamente bajo, se debe, en parte, a que la difusión de los controles desalentó a varios conductores.

Es el primer operativo de este tipo, que se extendió desde el miércoles y hasta el domingo, a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el ministerio de Transporte de la Nación. Se desplegaron nueve puestos de control fijos, con drones y agentes motorizados con cámaras realizando patrullajes aleatorios.

Además, se montó un Centro de Monitoreo en el peaje Hudson, en donde se recibieron y fiscalizaron las imágenes registradas por los drones y las cámaras de los agentes. En tanto, muchos conductores sacaron fotos de infractores y las compartieron en las redes sociales, y las autoridades de la ANSV prometieron analizar caso por caso para aplicar posibles sanciones.

La multa por circular por la banquina, según la normativa bonaerense, va de 50 a 100 Unidades Fijas (UF), lo que equivale en la actualidad a una pena de entre 6.000 y 12.000 pesos.

“El operativo antibanquineros fue muy positivo porque las rutas estuvieron llenas de autos y sin embargo fueron pocos los conductores que no cumplieron las normas. Esto demuestra que el control salva vidas y previene avivadas, y aquellos que así no lo entendieron recibirán la sanción que les corresponde”, dijo Pablo Martínez Carignano, director de la ANSV, y agregó:

“Decidimos no tolerar más estas prácticas temerarias, y así como sucede con los banquineros, vamos a sancionar a todos los conductores que con su egoísmo generen inseguridad vial”.

Según estipulan los organismos de seguridad vial y las leyes de tránsito, las banquinas deben ser espacios seguros para maniobras de emergencia ante situaciones específicas como pinchaduras o desperfectos mecánicos. No son aptas para detenerse o para circular más rápido. Además de constituir un riesgo para la seguridad vial, la avivada de circular por la banquina también provoca enojos y discusiones entre conductores.

Los operativos contra los banquineros se desplegaron durante todo el fin de semana largo. Los momentos de mayor circulación fueron entre el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, y el domingo después del mediodía, cuando la mayoría de los turistas que viajó por el fin de semana largo emprendió el regreso.

En todas las jornadas, tanto desde los puestos fijos, como desde los móviles, se envió la información al centro operativo de Hudson. Los conductores sancionados serán debidamente notificados de la multa a pagar. Al mismo tiempo, en los controles que hicieron los agentes directamente en la ruta, se detuvo a los conductores que circularon por las banquinas para notificarlos de la infracción. (DIB)