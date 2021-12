Un nuevejuliense es campeón sudamericano de fisicoculturismo

Se desarrolló durante este último fin de semana el Campeonato Sud Americano anual de Fisicoculturismo que tiene a nuestro país como organizador y del que participo por primera vez el nuevejuliense Franco Battistin, y nada mal para el joven deportista que realiza sus entrenamientos en el gimnasio Athlon de nuestra ciudad, ya que se consagro campeón sudamericano en su categoría.

En dialogo con El Regional Digital, Battistin detallo “competí en la clase Slasicc Physique mayor a 1.75 mts. Se realizó los días viernes, sábado y domingo; y mi categoría compitió el día sábado 11, comento y agrego que el nivel es muy alto y la verdad que me vi muy sorprendido, ya que estuve compitiendo con fisicoculturistas que uno sigue por las redes u o observo a menudo», subrayo.

En cuanto a la práctica de fisicoculturismo, comento que “hace 15 años que entreno, pero lo hago como hobby, o sea para superarme yo día a día. No tenía pensado competir, pero no quería dejar algo pendiente para cuando sea mayor y me lo reproche. Así que fui a experimentar eso y termine ganando, encima en un campeonato sudamericano que es un campeonato internacional, sostuvo.

El torneo se realizó en el Auditorio Belgrano de Capital Federal.