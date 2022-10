Un incendio destruyo una vivienda. Desde Bomberos Voluntarios advierten ser previsores ante la sequia que se registra

En la tarde de este martes 11 siendo las 16:10 hs. Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, fueron alertados por el centro de despacho 911 de un incendio estructural en una vivienda en calle Saenz Peña al 700.

Al lugar acudieron los móviles 14 y 15 constatando que en el lugar se desarrollaba un incendio totalmente declarado en una vivienda, se trabajó x espacio de tiempo 1 hora, los daños materiales fueron totales, informo en declaraciones radiales en FM 1025.7, el Jefe del Cuerpo, Sergio Fernandez.

Al momento del incendio no habia ningun morador y se desconoce el origen del fuego, que destruyo la vivienda, donde la familia perdio todas sus pertenencias.

Incendios forestales: Piden responsabildiad

En otro orden el Jefe de Bomberos se refirio a las salidas diarias que estan teniendo por incendios forestales que se dan en el medio rural.

Fernandez advirtio que los pronosticos no son nada alentadores, por lo que es imperante que productores y trabajadores rurales, si van a realizar una quema controlada de un bajo para su siembra, que avisen al Cuartel de 9 de Julio, Dudignac, Quiroga y Patricios, para que no se malgaste el recurso, nos ha sucedido en estos dias tener que ir cuatro veces a un establecimiento donde no nos avisaron, cuestiono.

Ante dias secos y de dias de mucho viente, Sergio Fernandez puntualizo que el 99% de los incendios se generan por negligencias y cualquier indicio causa una chispa y que hace que se convierta en incontrolable, explico.

Durante el fin de semana largo el Cuartel de Bomberos de 9 de Julio tuvo varias intervenciones, el mayor fue ayer martes 11, cuando cercano al medio dia fueorn convocados por el incendio de unos 80 rolllos de forraje, que se quemaron por completo en un establecimiento en la zona El Tejar.

Fotos: Incendio vivienda: Daniel Escobedo

Incendio rollos: Facebook Bomberos 9J