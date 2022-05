Trenque Lauquen denunció en Hidráulica a Rivadavia por una obra para drenar agua de un distrito a otro

El intendente interino informó a La Opinión que el jefe comunal del vecino distrito, Javier Reynoso, le explicó que el objetivo de los trabajos realizados era limpiar un paso de agua natural pero se comprometió a que, si esta acción podría llegar a perjudicar a productores de Trenque Lauquen, se volvería a recolocar rápidamente la tierra removida a su lugar de origen.

Una denuncia llevada a cabo por productores agropecuarios de Trenque Lauquen a través de la cual se informó sobre supuestos canales clandestinos realizados desde el vecino distrito de Rivadavia despertó la alerta de la Municipalidad trenquelauquense desde donde se iniciaron acciones inmediatas para conocer el cuadro de situación y evitar que el desarrollo de estas acciones perjudicara, sobre todo, a la zona de Martín Fierro.

En este marco, el intendente interino, Esteban Vidal, comentó a La Opinión detalles del conflicto que tuvo lugar durante los últimos días y que pareciera ya haberse solucionado luego de que el jefe comunal de Rivadavia, Javier Reynoso, explicara el objetivo de los trabajos realizados y se comprometiera a volver atrás con los mismos para evitar que sectores de Trenque Lauquen se vieran perjudicados.

Acciones

“Nos anoticiamos anoche (por el miércoles) a través de algunos videos que nos llegaron de unos trabajos que se estaban realizando dentro del partido de América, no en el límite con Trenque Lauquen, sino dentro del partido de América con un canal que se había abierto y que no estaría autorizado”, comentó Vidal a este medio antes de explicar: “Así que hoy a la mañana (por ayer) con (el Secretario de Gobierno) Gustavo Marchabalo y (el Secretario de Gestión y Administración) Martín Borrazás nos comunicamos con (el intendente de Rivadavia) Javier Reynoso, le preguntamos qué trabajos habían realizado. Él nos comenta que lo que habían hecho era una limpieza, no un canal, y que no se había habilitado un nuevo paso de agua, sino que ahí ya existía un paso de agua natural que era el rebalse de un bajo y ellos lo que habían hecho era limpiar unos juncos y sacar un poco de tierra”.

Preocupación

Asimismo, Vidal comentó: “Nosotros le manifestamos nuestra preocupación porque era una medida inconsulta que aceleraba la entrada de agua al distrito y que podía generar algún perjuicio, sobre todo a productores de la zona de Martín Fierro. Él nos manifestó que si esto generaba un perjuicio a Trenque Lauquen lo volvía a tapar, que volvían a poner la tierra donde estaba porque esa no había sido la intención y nosotros aceptamos esa propuesta de volver a poner la tierra en su lugar”. “Luego fuimos hacia América con Martín Borrazás y Gustavo Marchabalo y nos estaban esperando gente de Obras Públicas de América y algunos productores agropecuarios. Nos volvieron a marcar cómo habían sido los trabajos que habían hecho y enseguida se empezó con la retroexcavadora a reponer la tierra que se había removido en el lugar donde estaba originalmente. Nosotros nos vinimos, quedó (el director de Caminos Rurales) Marcelo Lescano corroborando que todo se haga como se había pactado. Y, de ahora en más, debemos estar atentos para ver cómo se comporta la línea de bajos que siguen agua para abajo. En principio, entendiendo que agua ya circulaba, nosotros percibimos que había aumentado la velocidad. Ahora entendemos que, con la reposición de la tierra, debería volver a circular aguas abajo con la misma velocidad con la cual lo venía haciendo” Info: La Opinión